Schwarzwald-Baar vor 1 Stunde

Mehr als 110.000 Euro: Betrüger erbeuten 100 Goldmünzen von einer Seniorin

Erst in St. Georgen, kurz darauf in Waldmössingen. In zwei Fällen haben Betrüger viel Geld erbeutet. Vor der Masche warnt die Polizei schon lange und immer wieder.