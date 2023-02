Ausgerechnet auf dem Kinderfastnachtsball der Katholischen jungen Gemeinde (KJG) am Fastnachtsdienstag hat sich ein Langfinger herumgetrieben und mehrere Geldbeutel junger Narren gestohlen.

Louis Struß von der KJG ist entsprechend sauer. „Das ist schade, dass unser toller Fastnachtsball so ein böses Ende nehmen musste.“

Was ist passiert? Offensichtlich hatten die jungen Programmmacher ihre Taschen in einem Gang abgestellt, während sie auf der Bühne das Kinderprogramm gestalteten. Der Bereich sei „nicht unbedingt einsehbar gewesen“, so Louis Struß.

Der Dieb oder die Diebin entdeckte die unbeaufsichtigten Taschen und stahl insgesamt vier Geldbeutel. Wohl eher zufällig wurde später auf einer der Toiletten ein Geldbeutel gefunden. Und später drei weitere, die teilweise in einem Toilettenspülkasten entsorgt wurden. Das Geld fehlte jeweils.

„Es handelte sich um jeweils kleinere Geldbeträge von zwischen zehn und 25 Euro“, so Struß. Es sei weniger der Schaden durch das gestohlene Geld „als vielmehr die Tatsache, dass ein Dieb sich zu schaffen machte“, der die KJGler ärgert. Bei der Polizei wurde Anzeige gegen den oder die unbekannten Diebe gestellt.