St. Georgen (spr) Die Jugendgruppe der Narrenzunft hat sich zur Adventszeit eine besondere Aktion einfallen lassen. Sie gestaltet einen interaktiven Adventskalender. Hinter den virtuellen „Türchen“ verstecken sich Aufgaben und Aktionen, mit denen sich die Teilnehmer selbst und anderen eine Freude bereiten können. Alle Kinder und Jugendlichen aus St. Georgen sind eingeladen, sich zu beteiligen.

„Wir möchten die Mitglieder unserer Jugendgruppe, aber auch alle anderen Kinder, animieren, jeden Tag eine kleine Aufgabe zu lösen“, sagt die Leiterin der Narrenzunft-Jugend, Nadja Höher. Vom 1. bis 24. Dezember stehen die täglich neuen Aufgaben auf den Seiten der sozialen Netzwerke der Narrenzunft: „Beispielsweise sollen die Teilnehmer ein Fohrebobbele im Wald sammeln und ein Foto davon auf unserer Facebook- oder Instagramseite posten. Oder es sollen Sterne gebastelt werden, die dann an die Bewohner im Lorenzhaus übergeben werden.“

Auf die Idee kam die Jugendgruppenleiterin, um den Kontakt zu den jungen Mitgliedern zu stärken. „Wir haben uns seit dem Ende der Fastnacht nicht mehr persönlich treffen können“, bedauert Nadja Höher. Denn normalerweise ist der närrische Nachwuchs auch außerhalb der Fastnachtszeit aktiv. Gemeinsame Spiele- und Bastelabende und unterschiedliche Freizeitaktivitäten halten die junge Truppe auch unter dem Jahr zusammen.

Für die Mitglieder der Jugendgruppe ist der interaktive Adventskalender seit vielen Monaten die einzige Möglichkeit, so etwas wie ein gemeinsames Vereinsleben zu leben. Und das wird auch in den nächsten Wochen und Monaten so bleiben. Vor kurzem haben die Verantwortlichen der St. Georgener Fastnachtsgruppen schweren Herzens beschlossen, sämtliche Veranstaltungen wie Umzüge und Saalveranstaltungen abzusagen. Das heißt, dass auch die jungen Narren zwischen schmotzigem Donnerstag und Aschermittwoch nicht ins Häs schlüpfen können.

Die Aufgaben des interaktiven Adventskalenders sind auf der Facebook- und auf der Instagramseite (unter „fohrebobbele“) der Narrenzunft einzusehen.