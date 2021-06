von SK

Für die Stadt St. Georgen und die Gemeinde Königsfeld findet kommende Woche ein Impfaktionstag durch das mobile Impfteam (MIT) des Zentralen Impfzentrums in Offenburg statt.

Dieser Impfaktionstag in St. Georgen findet an folgenden Tagen und zu folgenden in der Roßbergsporthalle in St. Georgen statt. Am Samstag, 19. Juni, 8.45 bis 19.15 Uhr (Erstimpfung) und Samstag, 31. Juli, 8.45 bis 19.15 Uhr (Zweitimpfung).

St. Georgen/Königsfeld Impfaktionstag für St. Georgen und Königsfeld: 760 Personen können in der Roßbergsporthalle geimpft werden

Für volljährige Bürger aus St. Georgen und Königsfeld stehen 760 Dosen Biontech oder Moderna-Impfstoff zur Verfügung. Genauer sei das, so heißt es, momentan noch nicht bekannt. Die Verteilung unter den Kommunen errechnet sich aus den jeweiligen Einwohnerzahlen. Für St. Georgen stehen 520 Impfdosen bereit und für Königsfeld 240.

Ab Montag, 14. Juni, um 10 Uhr sind die Termine über das Online-Portal „Terminland“ buchbar. Die Adresse ist http://www.terminland.eu/impfzentrum_st.georgen.

St. Georgener Einwohner über 80 Jahre können sich dann auch telefonisch registrieren lassen unter der Telefonnummer 07724/87179. Hierfür wird ein bestimmtes Kontingent freigehalten. Es wird außerdem auch eine Warteliste ebenfalls unter 07724/87179 geben, falls vereinbarte Termine nicht eingehalten oder kurzfristig storniert werden.

St. Georgen 150 Dosen stehen zur Verfügung: St. Georgener Orthopäden planen einen Impfaktionstag

Die Stadtverwaltung St. Georgen bittet, keine bereits vereinbarten Termine abzusagen. Das Impfangebot richtet sich nur an Personen, die eine Erst- und Zweitimpfung benötigen und noch keinerlei Impftermine haben.