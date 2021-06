Mobiles Impfteam kommt am Samstag, 19. Juni, aus Offenburg nach St. Georgen. Anzahl der Dosen wird nach der Ortsgröße aufgeteilt. Anmeldung startet am Montag.

Die Stadt St. Georgen und die Gemeinde Königsfeld bekommen einen gemeinsamen Impfaktionstag. Die Corona-Erstimpfungen sollen am Samstag, 19. Juni, in der Roßbergsporthalle in St. Georgen stattfinden. Der Termin für die notwendige zweite Impfung ist