Die Impfungen mit dem Impfstoff von Johnson und Johnson finden in den Praxisräumen in der Gewerbehallestraße statt. Anmeldung für den 10. Juli ist ab sofort und für alle Erwachsenen möglich.

Zur großen Impfaktion in St. Georgen, bei der am Samstag, 19. Juni, 760 Menschen in der Roßberghalle geimpft werden sollen, gesellt sich jetzt noch eine etwas kleinere Impfaktion. Die beiden St. Georgener Orthopäden, Micael Lopes Videira und Michael