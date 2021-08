Der Impfbus des Kreisimpfzentrums des Schwarzwald-Baar-Kreises hat am Freitag in St. Georgen Halt gemacht. 49 Personen kamen vorbei, um sich spontan und ohne Voranmeldung gegen Covid-19 impfen zu lassen. Sie haben dafür ganz unterschiedliche Gründe.

Bevor die Impfwilligen die Spritze mit Impfstoff injiziert bekamen, wahlweise wurde das Vakzin von Biontech oder Johnson & Johnson verimpft, gab es für alle ein Aufklärungsgespräch, in dem auf die Wirkung, aber auch auf die möglicherweise auftretenden Nebenwirkungen hingewiesen wurde.

Wie die Mitarbeiter des Impfbusses hinwiesen, müssen die Personen, die mit Biontech geimpft wurden, ihre zweite Impfung in etwa drei bis sechs Wochen entweder über den Hausarzt oder direkt im Impfzentrum in Villingen-Schwenningen machen lassen.

Hier kommt der Impfbus

Der Impfbus ist weiterhin unterwegs. Am Donnerstag, 26. August, ist er von 12 bis 15 Uhr in Furtwangen in der Innenstadt (gegenüber Rathaus) und von 16 bis 18 Uhr auf dem Parkplatz des Fitness-Studios Dynamic in der Wendelhofstraße. Am Donnerstag, 2. September, ist er von 15 bis 18 Uhr auf dem Marktplatz in Triberg. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, zum Impftermin müssen mitgebracht werden: Ausweisdokument (Personalausweis oder Reisepass), Impfpass (falls keiner vorhanden ist, wird eine Impfbescheinigung ausgestellt) und die elektronische Gesundheitskarte (eGK).