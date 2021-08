Johannes Probst betreibt in St. Georgen eine Gemeinschaftspraxis. Diese war zu Beginn der Pandemie Corona-Schwerpunktpraxis. Im SÜDKURIER berichtet der Hausarzt regelmäßig davon, wie sich die Lage verändert.

Zu Beginn der Impfungen in Arztpraxen hatte es ein großes Interesse der Menschen, aber viel zu wenig Impfstoff gegeben. Die Lieferungen wurden im Laufe der Zeit mehr – und wie ist es nun? „Die Woche war interessant und gipfelte am Donnerstag, der die Entwicklung sehr gut beschreibt. Es gab allein am Donnerstag 34 Impfungen, 18 waren Erstimpfungen und vier die von Jugendlichen. Nur zwei Menschen waren älter als 60“, sagt Probst.

Dies beschreibe die aktuelle Tendenz der Woche, in der es wieder deutlich mehr Erstimpfungen mit einem „nahezu rasanten Anstieg und eine deutliche Zunahme der Impfungen Jugendlicher“ gebe. Probst: „Viele Eltern und Jugendliche scheinen auf die Empfehlung der Ständigen Impfkommission gewartet zu haben und fragen jetzt deutlich verstärkt nach Impfterminen. Wir halten diese Entwicklung für gut.“

Der St. Georgener Hausarzt und seine Kollegen halten die Impfung der Schüler in den Praxen für deutlich sinnvoller als in den Schulen. Dort drohe die Diskriminierung derjenigen, die sich eine Impfung noch nicht zutrauen und sie nicht wünschen. „Das Gespräch in den Praxen mit den Eltern verläuft hier doch sehr individuell und natürlich diskret“, ergänzt Probst.

Drittimpfungen stehen an

Neben den Impfungen der Jugendlichen beschäftigt sich der Hausarzt, wie auch seine Kollegen, schon mit den Drittimpfungen in den Seniorenheimen. Noch aber sei noch nicht ganz klar, welche weiteren Personengruppen eine Drittimpfung erhalten sollten. Probst: „Wir gehen aber davon aus, dass die vergleichbar hochbetagten und multimorbiden Kranken zu Hause ebenfalls durch die Hausärzte geimpft werden sollten.“ Die weitere Priorisierung werde dann sicherlich noch verfeinert.