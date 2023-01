St. Georgen vor 5 Stunden Erster Einsatz nach acht Minuten: Feuerwerksrauch ruft Feuerwehr auf den Plan Es hat nicht lange gedauert bis zum ersten Feuerwehreinsatz des Jahres. Der Alarm in einem Hotel in St. Georgen ging los. Die Feuerwehr rückte mit vier Fahrzeugen aus.

Mit einem bunten Feuerwerk wurde das neue Jahr in St. Georgen begrüßt. Unser Bild zeigt den Blick auf den Bereich Weidenbächle und Bühl. Nach zwei Jahren, in denen das Abfeuern von Böller und Raketen nicht oder nur eingeschränkt möglich gewesen ist, haben viele Menschen wieder viel in Pyrotechnik investiert. | Bild: Sprich, Roland