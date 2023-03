Am Sonntagmorgen sind Unbekannte in ein Seniorenheim eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich die Tat zwischen 2.30 Uhr und 3.15 Uhr im August-Springer-Weg in St. Georgen.

Die Diebe gelangten demnach nach dem Aufhebeln eines Fensters in die Innenräume und durchsuchten sie. Ihnen seien jedoch keine Wertgegenstände in die Hände gefallen, heißt es von der Polizei. Der verursachte Schaden belaufe sich allerdings auf etwa 2000 Euro.

Die Polizei bittet Personen, die Verdächtiges im Zusammenhang mit dem Einbruch bemerkt haben, sich unter der Telefonnummer 07724 94950-0, zu melden.