Die Baustelle sollt eigentlich schon beendet sein, zieht sich aber immer noch – und sorgt so weiterhin für Einschränkungen für die Autofahrer.

Noch zwei Wochen

In der Gerwigstraße werden durch die EGT Triberg Leitungen verlegt für eine Anbindung des Roten Löwen an das Nahwärmenetz. Das dauert nun deutlich länger, wie Andrea Pfrengle, Pressesprecherin der EGT Triberg, bestätigt: „Geplant ist laut Tiefbaufirma, den Bereich bis zum 21. Dezember vollständig zu verfüllen.“

Die Baustelle zieht sich bis auf Höhe des Medizinischen Diagnose- und Therapiezentrum (MTZ). | Bild: Ganter, Patrick

Die Grab- und Oberflächenarbeiten laufen auf Hochtouren, so Pfrengle weiter. Der ursprünglich anvisierte Termin war der 2. Dezember, also vergangene Woche Freitag. Gesperrt ist die Durchfahrt der Gerwigstraße seit etwa Mitte November.

Immerhin in einem Bereich ist aber bereits Besserung eingetreten, so die Pressesprecherin: „Die Straßenquerung im Bereich der Hauptstraße ist bereits verschlossen. Hier wurde auch der Feinbelag schon wieder eingebracht, um den Verkehr in der stark frequentierten Straße nicht unnötig zu behindern.“