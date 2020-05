Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstagmorgen gegen 7.45 Uhr auf der Bundesstraße in Höhe Storzenberg. Nach Angaben der Polizei wollte eine Golffahrerin vom Storzenberg nach links auf die Bundesstraße in Richtung St. Georgen abbiegen.

Dabei übersah sie einen in Richtung Triberg fahrenden Fiat Panda und rammte diesen seitlich. Durch die Wucht des seitlichen Aufpralls überschlug sich der Kleinwagen und blieb auf dem Dach liegen, der Fahrer wurde dabei verletzt und vom Rettungsdienst versorgt und in ein Klinikum gebracht.

Bild: Roland Sprich

Die Fahrerin des Golf blieb unverletzt. Am Fiat Panda entstand Totalschaden in Höhe von rund 10 000 Euro. Die Bundesstraße war zeitweise nur halbseitig befahrbar.