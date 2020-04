Ein 18-jähriger Renault-Fahrer, der stadteinwärts fuhr, hat sich am frühen Dienstagabend bei einem Unfall in der Bahnhofstraße leicht verletzt. Aus derzeit noch ungeklärter Ursache kam er laut Polizei etwa in Höhe der Fußgängerampel nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte auf eine Straßenlaterne.

Infolge des erheblichen Zusammenpralls kippte das Auto zur Seite und blieb auf dem Fahrzeugdach liegen. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von rund 2500 Euro, der Schaden an der Straßenlaterne steht noch nicht fest.