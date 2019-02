Werner Müller und Marga Enzmann vom Vorstandsteam der Naturfreunde überreichten am Montag symbolisch einen Scheck an Vertreter der Einrichtungen. "Es ist uns wichtig, dass das Geld für soziale Einrichtungen in St. Georgen verwendet wird", sagte Werner Müller bei der Übergabe.

Das Küferhäusle war seit 1921 im Besitz der Ortsgruppe gewesen und von den Mitgliedern zeitweise auch selbst bewirtschaftet worden. Probleme mit Pächtern und hohe Brandschutzauflagen, deren Umsetzung den Verein "auf Jahrzehnte hoch verschuldet hätte", wie Müller sagte, zwangen den Verein dazu, sich 2016 vom Küferhäusle zu trennen.

Geld fließt stückweise

Den Erlös spendet die Vereinsführung in Absprache mit den Mitgliedern nun stückweise an verschiedene soziale Einrichtungen. So kamen bereits die Bürgerstiftung, die Jugendmusikschule, die Jugendabteilungen von Rotem Kreuz und Feuerwehr und die Ortsgruppe der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft DLRG in den Genuss einer Spende. Auch die Nachsorgeklinik Katharinenhöhe in Schönwald, auf dessen Gemarkung das Küferhäusle steht, wurde bedacht.

Die Kindertagesstätten der Bergstadt, der Kindergarten Pusteblume Peterzell, Sonnenstrahl in Brigach, das Kinder- und Familienzentrum Weidenbächle, St. Benedikt-Kindergarten auf der Halde, die Schatzinsel und das Spatzennest in Langenschiltach sind laut Müller die vorerst letzten Beschenkten.

Bürgermeister-Stellvertreter Joachim Kleiner sagte, er sei "sehr dankbar, dass die Naturfreunde das Vereinsvermögen für die St. Georgener Jugend spenden. Das ist eine tolle Geste des Vereins". Zwar seien die Kindertagesstätten in St. Georgen sehr gut aufgestellt, doch mit den jeweils 2000 Euro könnten Wünsche außer der Reihe erfüllt werden.

Was die Kindergärten mit ihrer Spendensumme machen werden, wissen sie noch nicht im Detail. "Möglicherweise einen Bauwagen für unsere Waldtage", sagte Daniela Haas vom Kindergarten St. Benedikt.