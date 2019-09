In den vergangenen Wochen herrschte emsiger Betrieb im Theater im Deutschen Haus, denn während der Spielplan pausierte, wurde von vielen fleißigen Mitgliedern und Helfern die Bühne renoviert. Nun freuen sich die Theaterfreunde auf den bevorstehenden Spielzeitstart. Zunächst kommen am Donnerstag, 19. September, die Sponsoren und Förderer des Umbauprojektes in den Genuss, die Bühne in Aktion zu erleben.

Zwei Märchen zum Auftakt

Am Freitag, 20. September, öffnet sich der Vorhang dann zum Weltkindertag für die kleinen Gäste, wenn um 15 Uhr die beiden Märchen „Des Kaisers neuer Geiger“ und „Der Fischer und seine Frau“ von Johanna Zelano und Ben Tisler szenisch erzählt werden. Der Eintritt zum Märchennachmittag ist frei, solange die Plätze ausreichen. Karten können schon jetzt bei der Vorverkaufsstelle bei Feinkost Hoppe abgeholt werden.

Kabarett auf neuer Bühne: Kabarettfreunde kommen dann am Freitag, 27. September, um 20 Uhr voll auf ihre Kosten, denn mit dem Gastspiel vom Michi Marchner startet das Theaterteam dann in die Abendveranstaltungen. Michi Marchner ist, so kündigen die Veranstalter an, ein begnadeter Musiker, ein umwerfender Comedian und ein brillanter Kabarettist. Er singt, schnauft, rezitiert und flucht um sein Leben. Er bearbeite seine Instrumente ohne Gnade und werde auch auf der St. Georgener Bühne alles geben. Michi Marchner gelte als die Schnittstelle von Genie und Wahnsinn und ist wie immer ein Erlebnis.

Kabarettist Michi Marchner darf als einer der Ersten auf die neue Bühne. | Bild: Theater im Deutschen Haus

Aktuelles Soloprogramm: „Ausnahmsweise wie immer“, so der Titel seines aktuellen Solos, gilt schon heute als besonders frühes Spätwerk und dreht sich im Wesentlichen um Fuchsbandwürmer und die Piraterie auf dem Ammersee. Wie immer geht es auch um Liebe, Sex und Tod – ums jung bleiben oder doch lieber alt werden, um den Fischer, seine Frau und eine tragische Flachfischgeschichte.

„Ausnahmsweise wie immer“, so der Titel seines aktuellen Solos, gilt schon heute als besonders frühes Spätwerk und dreht sich im Wesentlichen um Fuchsbandwürmer und die Piraterie auf dem Ammersee. Wie immer geht es auch um Liebe, Sex und Tod – ums jung bleiben oder doch lieber alt werden, um den Fischer, seine Frau und eine tragische Flachfischgeschichte. Bunter Themenmix kommt dran: Kopenhagen, die Welthauptstadt der klinischen Depression mit einer Selbstmordquote von über 140 Prozent als Austragungsort der nächsten Odel – Rodel Weltmeisterschaft. Facebook, Marderzuchtvereine, Bompeln und Smombies – Marchner scheut sich nicht, mit kühler Hand auch die ganz heißen Eisen an die Wand zu nageln. Die Freude und Sinnhaftigkeit einer 100 000 Euro teuren Uhr, der Weltlachtag, Genderproblematik und Tipps für artgerechte Weihnachtsgeschenke in Wort und Musik. Zwar kennt er keinen Schutz vor Wasserallergie – rät aber als Betroffener zu Panik, angemessener Verzweiflung und Trockenseife.

