Ein Wechsel im Polizeirevier ist normalerweise eine kommunale Feierstunde wert. Normal ist in Zeiten der Corona-Krise aber auch bei den Ordnungshütern nichts. Die Stabübergabe wird im ganz kleinen Kreis vollzogen, weiß der SÜDKURIER.

Udo Littwin ist als Leiter der Polizei in der Bergstadt eine Institution. Und eigentlich war seitens der Polizei auch eine größere Feierlichkeit mit rund 100 Vertretern des öffentlichen Lebens angedacht. Diese Planung wurde bereits vor einigen Wochen mit Beginn der Viruskrise zurückgestellt und zuletzt gänzlich verworfen: Zu riskant auf Grund der Ansteckungsgefahr.

Auch für Littwins Nachfolger wird es ein Start auf ganz kleiner Flamme. Kai Stehle wird neuer Leiter der Polizei in Sankt Georgen. Der 55-Jährige wechselt vom Revier in VS-Schwenningen auf den Chefsessel der Ordnungshüter in der Bergstadt. Stehle wirkte vor seiner Zeit in Schwenningen als kommissarischer Leiter des Reviers Donaueschingen und hatte dabei unter anderem auf die große Flüchtlingsaufnahmestelle im Kasernenareal Donaueschingen zu achten. Stehle war zuvor schon in der Stadt an der Donauquelle im Revier als Stellvertreter des Leiters platziert. Bis 2018 wirkte der damalige Polizeihauptkommissar in VS-Villingen.