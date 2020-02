Das Sturmtief „Sabine“ hat am frühen Morgen die Bergstadt erreicht. Zahlreiche umgestürzte Bäume blockieren den Verkehr. Die Feuerwehr ist im Dauereinsatz, um Verbindungsstraßen, die durch den Wald

führen, zu sperren.

Zahlreiche Straßen in und um St. Georgen, die durch Waldstücke führen, wurden gesperrt. Der Ortsteil Langenschiltach war am Vormittag nicht erreichbar. Auch mehrere Straßen im Stockwald wurden gesperrt. | Bild: Sprich, Roland

Auch in St. Georgens Innenstadt hat der Sturm viele Schäden angerichtet. Ein umgestürzter Baum ist seitlich auf das Gasthaus Krone gefallen und hat das Dach und ein Fenster beschädigt.

Sturm „Sabine“ hat auch in St. Georgen viele Schäden angerichtet. | Bild: Ganter, Patrick

Die Schulen und Kindertagesstätten bleiben in der Stadt am Montag geschlossen. Am späten Sonntagabend hatte die Stadtverwaltung in Absprache mit den Verantwortlichen der Einrichtungen diese Entscheidung getroffen. Im Gebäude der Robert-Gerwig-Schule brennt nur am Morgen nur in der Stadtbibliothek das Licht.

Im Stadtzentrum hat „Sabine“ viele weitere Beschädigungen hinterlassen.

Am Rupertsberg ist dieser Baum abgebrochen und hat dabei ein Hausdach beschädigt.

Dieses TRampolin bot dem Wind keinen Widerstand, es wurde von der Terrasse geweht. | Bild: Sprich, Roland

der Sturm riss sogar dieses Verkehrszeichen auf der Seebauernhöhe um. | Bild: Sprich, Roland

In der Schwarzwaldstraße wurden mehrere Bäume entwurzelt. | Bild: Sprich, Roland

Auf der Seebauernhöhe riss der Sturm zahlreiche Bäume um. Einer fiel in der Martin-Luther-Straße auf eine Straßenlaterne. Bild: Roland Sprich | Bild: Sprich, Roland

