Erstmals ist in Deutschland ein Goldschakal-Paar genetisch nachgewiesen worden. Das teilt das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft mit. Anfang Oktober waren zwei Goldschakale im Schwarzwald-Baar-Kreis in eine Fotofalle gelaufen. In der Nähe gefundene Kotproben zeigen nun, dass sie von einem Paar stammen, so das Ministerium.

Einzelne Goldschakale gibt es bereits

In Deutschland wurde im Jahr 1997 der erste Goldschakal-Nachweis in Brandenburg dokumentiert. Es folgten seitdem weitere Nachweise in verschiedenen Bundesländern. Das bekannte Verbreitungsgebiet des fuchsähnlichen Goldschakals erstreckt sich vor allem über den südostasiatischen Raum bis in den Westen nach Südosteuropa.

Seit einigen Jahren werden jedoch auch in weiter nördlich und westlich liegenden Ländern Europas Goldschakal-Nachweise registriert.

In Baden-Württemberg wurden bisher vier genetisch unterscheidbare Individuen nachgewiesen, so das Ministerium. Im Gegensatz zu Waschbär, Marderhund oder Mink, hat sich der Goldschakal auf natürlichem Weg in Deutschland angesiedelt.

Verwechslungsgefahr mit dem Wolf

Goldschakale sind etwas größer als Füchse und in der Nacht aktiv. Goldschakale leben in Familiengruppen, die in der Regel aus dem Elternpaar und dessen Nachkommen bestehen. Es ist deshalb davon auszugehen, dass das im Schwarzwald-Baar-Kreis nachgewiesene Paar im Frühjahr selbst Nachwuchs erwartet, heißt es in der Mitteilung des Ministeriums.

Goldschakale können auf Grund ihrer Färbung auch mit einem kleinen Wolf verwechselt werden. Wie die Lage in Sachen Wölfe in Baden-Württemberg ist, lesen Sie hier:

Nicht nur die Färbung des Fells, auch ihre Reviergröße und ihre Ernährung sind mit denen eines Fuchses vergleichbar. Als Hauptbeute des Goldschakals kommen kleinere Tiere wie Kleinsäuger oder Insekten in Frage. Auch Beeren und andere Früchte werden vom Goldschakal gefressen, selten werden größere Tiere wie Rehe erbeutet.

Die Tiere nutzen als Rückzugsräume häufig dicht bewachsene Gebiete und sind vor allem in der Dämmerung und der Nacht aktiv. Hierdurch werden sie vom Menschen nur selten wahrgenommen.

Hinweise zum Goldschakal können weiterhin an info@wildtiermonitoring.de gemeldet werden.