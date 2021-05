Die Zahl der aktuell mit Covid-19 Infizierten sinkt zwar um 104 auf 769, aber zwei weitere Menschen sterben im Kreis an oder mit Corona. Damit liegt die Zahl der Todesopfer seit Beginn der Coronapandemie bei 198. Bestätigt sind laut Gesundheitsamt am Dienstag 9109 Corona-Fälle, 8142 Menschen sind bereits wieder gesund.

Auch im Schwarzwald-Baar-Kreis nehmen die Fälle der nachgewiesenen Mutationen des Coronavirus zu. In Baden-Württemberg sind diese Mutationen seit Dezember mit ansteigender Tendenz nachweisbar. Mit Stand zum Montag, 10. Mai wurden 1957 Mutationsnachweise durch die Labore gemeldet. Von den aktuell 769 an COVID-19 Infizierten sind 549 Fälle mit einer Mutation nachgewiesen. Fast ausschließlich handelt es sich um die britische Variante B1.1.7.

In dem von der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) betriebenen zentralen Corona-Abstrichzentrum am Standort Hallerhöhe in VS-Schwenningen wurde am Montag, 10. Mai von 102 Personen ein Abstrich für einen PCR-Labortest genommen. Im Schwarzwald-Baar Klinikum befinden sich am Dienstag, 11. Mai 55 am Coronavirus erkrankte Personen.

Von den bisher bestätigten Fällen wurden folgende Zahlen in den Städten und Gemeinden des Landkreises gemeldet: