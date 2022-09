von Hartmut Dulling

Besonders die Flutkatastrophe im Ahrtal im Sommer 2021 machte deutlich, dass der THW-Ortsverband Villingen-Schwenningen seine Lager- und Transportkapazitäten dringend ausbauen und modernisieren muss. Als Erstes will man eine Wechselbrücke anschaffen.

Anhänger ist total veraltet

Auf dem Hof des Ortsverbands VS des Technischen Hilfswerks in der Max-Planck-Straße in Villingen stehen für den Transport von Geräten und Ausrüstungen zwei Anhänger. „Einer davon ist aus den sechziger Jahren“, sagt Matthias Richter, der Ortsbeauftragte. Und: „Der ist nicht nur total veraltet, sondern auch viel zu klein. Wechselbrücken statt solcher Anhänger sind die zeitgemäße Ausstattung.“

Das sind austauschbare Ladungsträger, die von einem Trägerfahrzeug unterfahren werden und an den Einsatzort gebracht und dort abgestellt werden können. Dort ist es möglich, die Ladungsträger vom Fahrzeug zu trennen und dann auf Stelzen zu stellen. Mit den Trägern werden die notwendigen Geräte transportiert oder auch Sandsäcke wie am Beginn der Überschwemmungen.

THW-Ortsverband Die Struktur des THW gilt als weltweit einmalig. Organisatorisch ist es eine Bundesanstalt. Jedoch sind nur zwei Prozent der Mitarbeiter hauptamtlich tätig, 98 Prozent arbeiten ehrenamtlich. In Villingen-Schwenningen wurde 1952 im badischen Landesteil der Ortsverband Villingen gegründet, ein Jahr später im württembergischen Teil der Ortsverband Schwenningen. Als Baden und Württemberg sowie Villingen und Schwenningen zusammenkamen, fusionierten die Ortsverbände.

In seinem Bericht nennt Ortsbeauftragter Matthias Richter das Schadensereignis im Ahrtal eine der schlimmsten Naturkatastrophen, die Deutschland je heimgesucht hätten.

Für das Technische Hilfswerk habe die Katastrophe den größten Einsatz in seiner mehr als 70-jährigen Geschichte bedeutet mit rund 2,6 Millionen Einsatzstunden über mehrere Monate hinweg. Rund 17.000 Einsatzkräfte aus allen 668 THW-Ortsverbänden seien gefordert gewesen.

VS-Ortsverband leistet 3700 Einsatzstunden

Der Ortsverband Villingen-Schwenningen leistete mit 30 Helfern der Fachgruppe Elektroversorgung und des Fachzugs Führung und Kommunikation 3700 Einsatzstunden.

Als Matthias Richter davon erzählt, sind im Schulungsraum etliche Kameraden dabei. Der stellvertretende Ortsbeauftragte Bernd Scholl zeigt Fotos, die er mit dem Smartphone aufgenommen hat, etwa das riesige Camp mit unzähligen Mannschaftszelten für 5000 Helfer im Fahrerlager am Nürburgring.

So funktioniert der Vereinswettbewerb Der Leitgedanke Nicht nur die Veranstalter und andere Unternehmen sind nach zweieinhalb schwierigen Coronajahren mit viel Elan durchgestartet. Auch die Vereine haben ihr Clubleben wieder intensiviert und zu weiten Teilen normalisieren können. Über dem Motiv des Durchstartens steht als Leitgedanke dieser Satz: Wir für die Region. Das Medienhaus SÜDKURIER und die Sparkasse Schwarzwald-Baar wollen mit dieser großen Aktion die vielfältig verdienstvollen Leistungen des Ehrenamts herausheben und durchaus auch sehr bewusst in Zeiten knapper werdender Kassenlagen stärken. Ein Zusatzeffekt des Wettbewerbs soll zudem die in dieser Zeitung erscheinende Präsentation von Verein und Projekt sein. Leser stimmen ab SÜDKURIER-Leser können ab dem 24. September online abstimmen . Außerdem erscheint am 24. September dazu in der SÜDKURIER-Printausgabe der Coupon, der zur Stimmabgabe berechtigt. Gewertet werden ausschließlich die originalen Stimmzettel. Kopien werden von den Veranstaltern aussortiert und sind damit sinnlos. Die Leserabstimmung ist mit insgesamt 60.000 Euro dotiert. Der Jurypreis Hier sind zusätzlich 40.000 Euro ausgelobt. Eine hochkarätig besetzte Jury vergibt ihre Preise zusätzlich zur Leserabstimmung. Die Jury kann dabei aus allen Einreichungen zum Wettbewerb auswählen. Wie werden die Sieger informiert? Alle Gewinner, sowohl die der Leserabstimmung als auch die des Jurypreises, werden bei einer großen und gemeinsamen Abschlussveranstaltung in der Villinger Tonhalle bekannt gegeben und ausgezeichnet. Diese Veranstaltung findet am Montag, 14. November, statt. An diesem Abend wird sowohl die Platzierung der einzelnen Vereine wie auch die jeweilige Gewinnsumme erstmalig auf der Bühne bekannt gegeben. Die Veranstalter hoffen, dass dabei auch ein entspanntes Miteinander möglich sein wird.

Zeitweise seien bis zu 15 000 Helfer von den Hilfsorganisationen im Katastrophengebiet im Einsatz gewesen, berichtet der Ortsbeauftragte. Nach den Erfahrungen bei dem Großeinsatz im Ahrtal wundert nicht, dass den Männern aus VS besonders deutlich der Fehlbedarf im Ortsverband vor Augen geführt wurde. Man will nun die Lager- und Transportkapazitäten des THW Villingen-Schwenningen endlich ausbauen.

Diese Vereine kämpfen im großen Vereinswettbewerb um den Sieg