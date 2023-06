Ursache und Wirkung verstehen, Einblicke und Durchblicke gewinnen, frei spielen. Das soll bald im neuen Tutorama in Tuttlingen möglich sein.

Das Mach-Mit-Museum, wie es der Schöpfer, das Unternehmen Karl Storz beschreibt, soll in der Nendinger Allee 9 ab Montag, 17. Juli, an den Start gehen. Ähnlich wie das beliebte Technorama in Winterthur soll es Kindern und Jugendlichen die Naturwissenschaften näherbringen und dafür begeistern.

Aber was hat es damit genau auf sich?

Im Tutorama soll in drei thematischen Fokusbereichen geforscht, erkundet und experimentiert werden. Man wolle dabei die Faszination für Naturwissenschaft und Technik an zukünftige Generationen weitergeben und das Interesse an technischen Berufen fördern, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens.

Im Museum soll es dann mehr als 75 Stationen auf 800 Quadratmetern Fläche geben, die als interaktiver Lern- und Entdeckungsort für Kinder und Jugendliche gestaltet werden.

Schwarzwald-Baar Diese Ausflug ist der Hammer! So viel Spaß macht Fossilien suchen Das könnte Sie auch interessieren

Das Tutorama will so technische und naturwissenschaftliche Berührungspunkte für Mädchen sowie Jungen schaffen – und sie davon begeistern. Es ermöglicht Kindern und Jugendlichen, Naturphänomene und physikalische Gesetze selbstbestimmt zu entdecken und zu begreifen.

Es ist zudem eine neue, wertstiftende Freizeitattraktion in der Region Tuttlingen, die sich für Chancengleichheit einsetzt. Gerade in den jungen Jahren formen sich Interessen, Einstellungen und Verhaltensweisen – das Mach-Mit-Museum richtet sich daher bewusst an junge Mädchen und Jungen gleichermaßen.

Zielgruppe und Eintrittspreise

Die Pforten werden für ein breites Zielpublikum geöffnet. Kinder und Jugendliche, Lehrende, Eltern und Familien können sich in Gruppen ab vier Personen nach vorheriger Anmeldung von Montag bis Freitag zwischen 9 und 17 Uhr im Tutorama entfalten.

Das Angebot richtet sich sowohl an Vorschuleinrichtungen, Grundschulen, weiterführende Schulen als auch sonderpädagogische Einrichtungen. Damit möglichst viele Personen das Angebot nutzen können, sind die Eintrittspreise so gering wie möglich gehalten. Die Einnahmen werden ausschließlich in den laufenden Betrieb investiert.



• Erwachsene: 5,50 EUR pro Person der Gruppe

• Schülerinnen und Schüler: 3,00 EUR pro Person der Gruppe

• Tutorama Kids: 2,00 EUR pro Person der Gruppe (vier bis sieben Jahre)



Die offizielle Tutorama-Webseite mit Buchungstool wird Anfang Juli online gehen.

Parkplätze sind im Innenhof vorhanden. Die Neugestaltung erfolgte in den vergangenen Jahren, indem die Bestandsgebäude renoviert und mit Blick auf das Konzept des Mach-Mit Museums angepasst wurden.