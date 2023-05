Es ist ein Traum für Kinder: Sie können zurückreisen in die Zeit der Dinosaurier und sie dürfen so viel kaputt machen, wie sie möchten. Diese ungewöhnliche Form der Freizeitgestaltung ist in Dormettingen geboten.

Dort können die Besucher der Parklandschaft Schiefererlebnis selbst nach Fossilien suchen. Auf einem Klopfplatz, der gemeinsam von der Gemeinde Dormettingen und dem Zementwerk Holcim betrieben wird, können die Ausflügler Ölschiefer mit Hammer und Meißel bearbeiten. Zwischen den Schichten des Gesteins verbergen sich vor allem Meeresfossilien.

Das Modell eines Ichtyosauriers schwimmt im Schiefersee. Eine Infotafel erläutert diese Art der Fischsaurier. | Bild: Block, Andreas

Fleißige Klopfer werden belohnt

Ein bisschen Geduld müssen Steineklopfer mitbringen. Ohne Urzeitfund wieder nach Hause zu gehen, ist aber schier unmöglich.

Eine Versteinerung im Schiefer. | Bild: Block, Andreas

Mitunter reicht es sogar, die Schieferplatten per Hand aufzubrechen, um Millionen Jahre alte Versteinerungen daraus zu befreien.

Manchmal geht es mit der bloßen Hand Video: Block, Andreas

Der Eintritt zum Gelände ist kostenlos, Werkzeug und Schutzbrillen werden gestellt. Erfahrene Klopfer vermeiden Wartezeiten und bringen ihre eigene Ausrüstung mit.

Schiefer splittert in Zeitlupe Video: Block, Andreas

Tipps für den Besuch Anfahrt Dormettingen liegt an der B27 zwischen Rottweil und Balingen. Von Donaueschingen, St. Georgen und Villingen ist der Ort in einer guten Dreiviertelstunde mit dem Auto zu erreichen. Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln geht es zunächst auf dem vom Wohnort aus üblichen Weg nach Rottweil. Vom dortigen Bahnhof aus fährt dann der Bus 7440 bis zu Haltestelle Dotternhausen Abzw. Zu Fuß geht es dann über 1,7 Kilometer zum Schiefererlebnis. Zwischenstation Von der B27 beziehungsweise der Bushaltestelle in Dotternhausen aus führt der Weg zum Schiefererlebnis vorbei am Werkforum/Fossilienmuseum der Firma Holcim. Dieses vermittelt Hintergrundwissen zur Zementherstellung aus Kalkstein und Ölschiefer. Außerdem bietet es eine Fossiliensammlung mit versteinerten Meerestieren aus dem Ölschiefer von Dotternhausen. Öffnungszeiten Erlebnispark und Restaurant haben von Mittwoch bis Samstag von 11.30 bis 22 Uhr geöffnet, am Sonntag von 11 bis 22 Uhr. Das Werkforum/Fossilienmuseum öffnet von Dienstag bis Donnerstag von 13 bis 17 Uhr und Sonn- und Feiertag von 11 bis 17 Uhr. Veranstaltungsort Das Schieferhaus und der Erlebnispark dienen auch als Veranstaltungsorte. Unter anderem finden dort „Dormettingen rockt“ und das „Elements Festival“ für elektronische Musik statt. Aktuelle Termine auf der Homepage der Gemeinde

Querschnitt durch einen Hügel auf dem Gelände. | Bild: Block, Andreas

Während die Kinder auf Fossilienjagd den Hammer schwingen ...

Bild: Block, Andreas

... können die Eltern den Lärm für einen informativen Spaziergang hinter sich lassen. Ein Rundweg für über das Gelände. Unterwegs gibt es Wissenswertes über Schiefer und versteinerte Zeugen der Vergangenheit zu erfahren.

Eine Hinweistafel erläutert die Erdschichten. | Bild: Block, Andreas

Außerdem beschäftigen sich Infotafeln und Installationen mit dem Thema Wasser.

Wasser auf dem Parkgelände Video: Block, Andreas

Gedenken an Zwangsarbeiter

Ein weiterer Rundweg führt auf den Erinnerungspfad zum Unternehmen ‚Wüste‘ der Nationalsozialisten. Tausende KZ-Häftlinge bauten als Zwangsarbeiter in den letzten Jahren des Zweiten Weltkriegs Ölschiefer ab. Ziel war es, Treibstoff für Hitlers Kriegsmaschinerie zu gewinnen.

The Biggest Loser So geht es hinter den TV-Kulissen wirklich zu: Wie Torsten Münch 58,2 Kilogramm abgenommen hat Das könnte Sie auch interessieren

Das Unternehmen war kaum ergiebig, kostete aber tausende Menschenleben. In Dormettingen zu sehen sind ein Schiefermeiler und eine ehemalige Umspannstation mit Ausstellung.

So knirscht der Schiefer Video: Block, Andreas

Dringende Bedürfnisse

Wenn die Familie dann wieder am Klopfplatz beisammen ist, können sich Forscher und Wanderer im Schieferhaus stärken.

Limonaden sorgen im Schieferhaus für Erfrischung nach der Fossiliensuche. | Bild: Göbel, Nathalie

Dort haben die Betreiber offenbar viel Verständnis für Familien. Kindern bietet die Speisekarte unter anderem die Gerichte „Mir ist langweilig“ (Dino-Hähnchennuggets) oder „Ich weiß nicht“ (Schnitzel mit Pommes).

Dieser Wegweiser zeigt, was hier zur unverzichtbaren Infrastruktur gehört: WC, Schuhwaschplatz und Erste Hilfe. | Bild: Block, Andreas

Im Restaurant gibt es auch öffentliche Toiletten. Außerdem werden vom Personal malträtierte Finger verarztet.

Vorsicht mit den Fingern beim Klopfen Video: Block, Andreas

Am Schiefersee befindet sich ein Abenteuerspielplatz mit Rutschen, Matschbereich und Klettergelegenheiten. Perfekt für eine letztes Herumtoben vor der Rückfahrt.

Die achtjährige Greta pumpt Wasser im Matschbereich auf dem Abenteuerspielplatz. | Bild: Göbel, Nathalie

Die gefundenen Fossilien dürfen die Besucher übrigens mitnehmen.