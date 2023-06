Ein 28-Jähriger hat mit einer Pfefferspray-Attacke einen Zugschaffner in der Schwarzwaldbahn verletzt und auch zwei Reisende in Mitleidenschaft gezogen. Das berichtet die Bundespolizei.

Auslöser der Attacke war demnach eine Fahrkartenkontrolle im Zug am Dienstagnachmittag, 27. Juni. Der 28-Jährige habe zunächst eine gefälschte Fahrkarte vorgezeigt. „Als der Zugbegleiter den Mann auf die Unregelmäßigkeit am vorgezeigten Ticket ansprach, zog dieser ein Pfefferspray und sprühte dem Kontrolleur damit ins Gesicht“, heißt es im Bericht der Bundespolizei.

Schnelle Festnahme des polizeibekannten Mannes

Anschließend sei der 28-Jährige am Bahnhof St. Georgen aus dem Zug geflüchtet. Aber er war der Polizei offenbar schon länger bekannt, weshalb er bereits wenig später an seiner Wohnung festgenommen werden konnte, so die Bundespolizei.

Der Zugbegleiter sowie zwei ebenfalls durch den Angriff verletzte Reisende hätten ärztlich versorgt werden müssen.

Die Bundespolizei leitete unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und Urkundenfälschung ein Ermittlungsverfahren ein.