Hatten sie schlichtweg Bock auf Randale? Eine Gruppe junger unbekannter Besucher soll sich zum Teil massive körperliche Auseinandersetzungen mit anderen Gästen des Dunninger Dorffestes in der Nacht zum Sonntag geliefert haben. Mehrere Besucher seien verletzt worden. Das berichtet das Polizeipräsidium Konstanz.

Andere Gäste drangsaliert

Die Jugendlichen seien bereits mit einer aggressiven Grundstimmung auf das Festgelände gekommen, hätten andere Gäste drangsaliert und Konfrontationen provoziert.

„Im Verlauf des Festes kam es nach aktuellem Stand zu mindestens drei Körperverletzungsdelikten, bei denen fünf Personen, darunter auch ein Mitarbeiter eines vom Veranstalter beauftragten Sicherheitsdienstes, nicht unerheblich verletzt worden sind“, so das vorläufige Resümee der Ordnungshüter.

Das Fest war damit ruiniert. Der Veranstalter habe wegen der Vorfälle schon frühzeitig den Alkoholausschank eingestellt und das Fest bereits eine Stunde früher als geplant beendet.

Kennzeichen von Polizeiautos abgerissen

Daraufhin seien einige der jungen Männer in ein Auto eingestiegen und in Richtung Rottweil geflüchtet. Doch nicht, ohne zuvor noch unbemerkt von der Polizei die Kennzeichen von drei Streifenwagen abzureißen und mitzunehmen, heißt es in der Mitteilung weiter.

Die Polizei geht bei den mutmaßlichen Tätern von einer Gruppe Jugendlicher aus dem Bereich Rottweil aus. Die jungen Männer sollen im Alter zwischen 15 und 16 Jahre alt sein. Ihnen gemeinsam sei ein ganz bestimmtes Merkmal: „Laut den der Polizei vorliegenden Personenbeschreibungen hätten die Jugendlichen alle Dauerwellen gehabt“, steht in dem Bericht.

Das Polizeirevier Schramberg hofft auf Zeugenhinweise oder auch -videos zu den Tätern und zu ihrem Auto. Kontakt: Telefon 07422 2701-0.