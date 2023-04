Mit Kindern im Grundschulalter kann man eine Radtour zum Schwenninger Moos mit dem Besuch des Kinderspielplatzes Möglingshöhe verbinden. Dort gibt es auf alle Fälle genug Möglichkeiten, um zu klettern. Gleich nebenan ist mit der Biwakschachtel auch ein Imbiss vorhanden, an dem man sich stärken kann.

Startpunkt dieser Tour ist die Villinger Innenstadt. Um die Strecke etwas abwechslungsreich zu gestalten, kann man über das Zollhaus fahren. Dafür radelt man über die Mühlenstraße an der Kutmühle mit ihrem markanten Turm vorbei, bis man zur Straße nach Marbach gelangt.

Der kurze Anstieg zwischen den Bahnübergängen fordert, ist aber machbar. An Wochenenden ist hier auch nicht viel Verkehr zu erwarten.

Pause am Spielplatz

Auf dem Radweg parallel zur Straße radelt man nun Richtung Marbach bis zur Einfahrt Wohngebiet Melben. Dort fährt man hinauf zu den auffälligen Zelthäusern ins Neubaugebiet und biegt hier in die erste Straße links ein. Dort geht es weiter bis zum Spielplatz Schorenstraße, wo man auch eine Pause einlegen kann.

Weiter geht es – sich links haltend – den asphaltierten Wirtschaftsweg hinauf und wieder flott hinab. Nach etwas über einem Kilometer unter der Bundesstraße hindurch rechts abbiegend radelt man auf einem guten Waldweg, dem man an der Bundesstraße entlang für einen weiteren Kilometer bis zum Römerweg folgt.

Jetzt heißt es links abbiegen nach Zollhaus. Zwar ist die Straße als Fahrradstraße mit Tempo 30 ausgewiesen, doch Vorsicht ist hier dennoch angebracht. Manche Autofahrer, so die leidige Erfahrung, wollen davon nichts wissen.

Der kleine buddhistische Stupa im Zollhaus – eine markante Wegmarke für die Radroute. | Bild: Uwe Spille

Man folgt dem Weg am Zollhaus rechts, wo ein buddhistisches Bauwerk in der Wiese steht. Direkt danach radelt man links an den Höfen vorbei und gelangt auf dem für Radfahrer ausgebauten Moosweg bis zum Schwenninger Moos.

Hier lohnt es sich, die Fahrräder abzustellen und die 150 Meter bis zum Holzsteg zu laufen, um mit den Kindern gemeinsam das Moorgebiet zu erkunden.

Am Schwenninger Moos lässt man das Rad stehen und geht ein wenig zu Fuß in das Naturschutzgebiet hinein, um das besondere Biotop zu erkunden. | Bild: Uwe Spille

Weiter geht es für einen Kilometer an der Kunsteisbahn Helios-Arena vorbei. Die Route führt durch die Unterführung an der Haltestelle des Ringzuges zum Gelände der ehemaligen Landesgartenschau hinüber. Dort ist der große Spielplatz Möglingshöhe, gegenüber befindet sich der Imbiss Biwakschachtel.

Den Rückweg nimmt man mit einer Tour durch Schwenningen. Hierzu quert man den Steg über die Bahn zur Erzbergerstraße, um wenige Meter weiter auf die Kepplerstraße zu kommen.

An grauen Tagen ist es hier am Spielplatz Möglingshöhe sehr still und ruhig. An sonnigen Tagen ist er dagegen sehr beliebt, gegenüber befindet sich ein Imbiss. | Bild: Uwe Spille

Links folgt die Route dem Radweg, quert die Salinenstraße an der Ampelanlage, führt weiter bis zur Rieten-Apotheke. Hier rechts abbiegen und nach wenigen Metern an der Sparkasse wieder links. Dem Weg folgt man für 400 Meter bis zur Enzstraße, diese fährt man weiter und quert die Wasenstraße auf die Schluchseestraße.

Nach einem weiteren Kilometer an Wohnhäusern vorbei kommt man ins Gewerbegebiet beim Fahrrad-Center Singer, wo ein Weg hinüber auf den Radweg an der Villinger Straße zu finden ist.

Von hier geht es hinauf zum Klinikum weiter bis zur Schwenninger Steige, wo es flott auf dem gut ausgebauten Radweg hinunter zum Landratsamt geht. Insgesamt umfasst diese Tour 16 Kilometer mit rund 80 Höhenmetern.

