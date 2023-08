Diese Spritztour kommt einem Jugendlichen mutmaßlich teuer zu stehen. In der Nacht auf Samstag soll er ein Auto gestohlen haben. Staatsanwaltschaft Konstanz und Polizeipräsidium informierten in einer gemeinsamen Mitteilung, dass sich der Jugendliche nun wegen schweren Diebstahls und Fahrens ohne Fahrerlaubnis in einem Jugendstrafverfahren verantworten müsse.

Besitzer sind im Urlaub

Wie aus der Mitteilung hervorgeht, habe sich der Jugendliche in der Nacht von Freitag auf Samstag unberechtigt Zutritt der Wohnung der im im Urlaub weilenden Besitzer des Autos verschafft und einen Autoschlüssel verwendet.

Mit dem Schlüssel habe er das Auto der Wohnungsinhaber gestartet und zusammen mit vier anderen Jugendlichen bis zum späten Nachmittag des Samstags in Donaueschingen herumgefahren.

Autodieb sitzt mit vier Mitfahrern im Auto

Nach einem entsprechenden Zeugenhinweis konnte der Beschuldigte zusammen mit vier anderen Jugendlichen schließlich gegen 17.50 Uhr im entwendeten Auto festgestellt werden.

Die Beamten erhoben die Personalien und übergaben die Jugendlichen an ihre Eltern beziehungsweise Sorgeberechtigten. Gegen den Jugendlichen haben man ein Strafverfahren eingeleitet werden.