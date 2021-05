Schwarzwald-Baar vor 12 Minuten

Neue Chance für Firmengründer: Die IHK-Gründergarage startet in die zweite Runde und unterstützt 17 spannende Geschäftsideen aus der Region

Nach dem erfolgreichen Start der Gründergarage der Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwarzwald-Baar-Heuberg im Oktober 2020, bei dem über mehrere Monate Gründer aus der Region intensiv bei dem Weg in ihre Selbstständigkeit begleitet wurden, ging das Programm nun in die zweite Runde. Ganz coronakonform eröffnete IHK-Existenzgründungsberaterin Marlene Roming in einer Online-Veranstaltung den neuen Durchlauf.