Schwarzwald-Baar-Kreis

Der Traum vom eigenen Unternehmen: So packt‘s der Schwenninger Christian Fritz an – und erhält dabei Hilfe von der Gründergarage der IHK

Wer ein eigenes Unternehmen gründet, steht zunächst vor einem Berg an Anforderungen, Pflichten und Fragen. Die Gründergarage der IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg will Firmengründern helfen, leichter über diesen Berg zu kommen. Einer, der an der Gründergarage teilnimmt, ist Christian Fritz. Der Schwenninger hat dem SÜDKURIER von seinem Weg von der Idee zum Unternehmen erzählt.