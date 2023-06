Beim Abbiegen in ein Wohngebiet hat ein Autofahrer auf der Kreisstraße zwischen Villingen und Nordstetten am Sonntag einen Motorradfahrer übersehen und den Mann tödlich verletzt.

Unterwegs in Richtung Nordstetten

Zu dem Unfall war es um kurz vor 13 Uhr gekommen. Ein 37-Jähriger war mit seinem mit insgesamt vier Personen besetzten Auto auf der Kreisstraße 5709 von Villingen Richtung Nordstetten unterwegs.

Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

An der Einmündung zum Wohngebiet Wöschhalde wollte er nach links abbiegen. Hierbei übersah er nach Polizeiangaben einen 60-jährigen Motorradfahrer, der mit seiner Honda in Richtung Villingen fuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Der 60-jährige Motorradfahrer zog sich dabei so schwere Verletzungen zu, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Schwerer Schock

Der 37-Jährige Autofahrer und seine Beifahrerin erlitten einen schweren Schock. Sie wurden vom Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Kinder bleiben unverletzt

Zwei Kinder, die ebenfalls im Auto mitfuhren, blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 7000 Euro. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Unfallsachverständiger hinzugezogen. Neben drei Streifenwagen der Polizei war der Rettungsdienst mit zwei Rettungswägen und einem Notarzt vor Ort.

Auch Kräfte des Kriseninterventionsteams waren im Einsatz. Für die Dauer der Unfallaufnahme durch die Experten der Verkehrspolizei aus Zimmern musste die Unfallstrecke zeitweise komplett gesperrt werden.