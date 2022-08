Das baden-württembergische Verkehrsministerium möchte herausfinden, wie gut es um die Radwege im Land bestellt ist. Auch im Schwarzwald-Baar-Kreis wird gemessen. Der SÜDKURIER hat Edgar Neumann, den Leiter der Pressestelle im Verkehrsministerium, nach Details zum Projekt gefragt.

Wie viele Messfahrzeuge gibt es?

Die Firma Schniering führt die Zustandserfassung der Radwege in Baden-Württemberg durch. Insgesamt besitzt die Firma zwei Messfahrzeuge, eines davon wird für die aktuelle Kampagne eingesetzt.

Ist das Fahrzeug auch in Villingen-Schwenningen oder in anderen Gemeinden des Schwarzwald-Baar-Kreises unterwegs?

Die Befahrung beinhaltet straßenbegleitende Radwegführungen an Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes, des Landes oder Kommunen und Dritter. Das Fahrzeug wird auch im Schwarzwald-Baar-Kreis unter anderem in Villingen-Schwenningen unterwegs sein. Eine Karte für das Regierungspräsidium Freiburg stellt dar, welche Strecken befahren werden.

Wann ist das Fahrzeug wo unterwegs?

Da die Befahrung stark witterungsabhängig ist und nicht bei Nässe gefahren werden kann, werden genaue Fahrtrouten teilweise tagesaktuell oder am Vortag erstellt. Letzte Woche war das Messfahrzeug im Rhein-Neckar-Kreis unterwegs.

Was genau wird gemessen?

Bei der Befahrung werden Zustands- und Bestandsdaten erhoben. Zu den Zustandsdaten gehören Senkung/Mulde, Versatz/Stufe, Risse, Flickstellen, Hebung (Wurzel), Längsunebenheit, Ablösung/ Substanzverlust (flächig), Ausbruch/ Substanzverlust (punktuell). Mit den Bestandsdaten werden ergänzende Parameter zur Beschreibung der örtlichen Verhältnisse erfasst wie Breite, Beschilderung, Beleuchtung, Bordstein, Hindernisse oder Fahrtrichtung.

Welche Kriterien sind entscheidend, dass ein Radweg als gut beziehungsweise schlecht bezeichnet wird?

Aus den Zustandsdaten werden die Teilwerte Substanz und Gebrauch gebildet, die wiederum den Gesamtwert bilden. Der Gesamtwert wird aus dem Maximum des Substanzwerts und dem Gebrauchswert gebildet. Alle erfassten Zustandsdaten fließen in die Bildung des Gesamtwerts ein. Bei den ermittelten Werten reicht die Notenskala von 1 bis 5, wobei die Note 1 einem neuwertigen Zustand entspricht und bei einer Note 5 bauliche oder verkehrsbeschränkende Maßnahmen eingeleitet werden müssen.

Was soll mit den Ergebnissen der Messungen gemacht werden?

Die Ergebnisse der Messungen sind die Grundlage für eine Erhaltungsplanung der Radwegführungen, damit diese nachhaltig leistungsfähig und in durchgängiger Qualität sichergestellt werden können. Darüber hinaus werden die erhobenen Bestandsdaten in das Radverkehrsinfrastruktursystem BW (RadVIS) eingepflegt, so dass diese Daten auch den Baulastträgern zum Ausbau und Vernetzung der Radverkehrsinfrastruktur im Zuge von Bundes- und Landesstraßen zur Verfügung stehen.