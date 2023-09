TikTok - Wann wird die Strecke zwischen Villingen & St. Georgen wieder frei? Video: Esteban Waid

Lärmende Schwarzwaldbahn: Nicht überall auf der Strecke ist es laut

Die Anwohner sind genervt: Seit Monaten machen ihnen die erhöhten Fahrgeräusche des Regionalexpress zu schaffen. An manchen Stellen ist der Lärm aber vergleichsweise harmlos. So ist beispielsweise an der Straße Stöckerbergle in Villingen der Lärm noch einigermaßen erträglich. Ganz anders ist es jedoch zwei Kilometer weiter in Fahrtrichtung St. Georgen: Dort ist der Lärm für die Anwohner kaum auszuhalten. Deswegen wurden die Schienen ausgetauscht. Anwohner und die Deutsche Bahn hofften, dass damit Ruhe einkehre. Doch der Lärm wurde nicht weniger.

Ursache ist weiterhin unklar

Immerhin: Die Pressesprecherin der Deutschen Bahn gibt an, dass aktuell „mit Hochdruck“ an dem Problem gearbeitet werden würde. Die Radsätze der Doppelstockzüge würden sukzessiv erneuert oder profiliert werden. Die Ursache für den Lärm bleibt jedoch weiterhin unklar. Bis eine wirksame Lösung gefunden ist, müssen sich die lärmgeplagten Anwohner der Schwarzwaldbahn aber wohl noch etwas länger gedulden.