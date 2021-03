Auch im Schwarzwald-Baar-Kreis nehmen die Fälle der nachgewiesenen Mutationen zu, vor allem der britischen Variante. Das geht aus einer Pressemitteilung des Landratsamts hervor. In Baden-Württemberg sind diese Mutationen seit Dezember mit ansteigender Tendenz nachweisbar. Nach dem aktuellen Stand seien mittlerweile drei von vier Proben in der Gensequenzierung auf eine Mutation positiv. Mit Stand zum Samstag, 20. März, wurden 122 Mutationsnachweise durch die Labore gemeldet. Von den aktuell 180 an Covid-19 Infizierten sind 87 Fälle mit einer Mutation nachgewiesen. Fast überwiegend handelt es sich um die britische Variante B1.1.7., heißt es in der Mitteilung. Das Gesundheitsamt meldet am Sonntag zudem 6114 Fälle, die bereits wieder gesund sind. Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle liege aktuell bei 6475, das sind 15 Fälle mehr als am Samstag, die genesenen Fälle sowie 181 Todesfälle (keine Änderung zum Vortag) sind hierin enthalten. Somit liegt die Zahl der aktuell an Covid-19 Infizierten bei 180 Personen (+ 5 Fälle zum Vortag).

Schwarzwald-Baar-Kreis Hier können Sie sich im Schwarzwald-Baar-Kreis kostenlos auf Corona testen lassen

Aus Villingen-Schwenningen werden 3066 Fälle gemeldet (davon 2889 Personen genesen), aus Bad Dürrheim 332 Fälle (davon 324 Personen genesen), aus Brigachtal: 155 Fälle (davon 151 Personen genesen), aus Dauchingen: 97 Fälle (davon 76 Personen genesen), aus Königsfeld 138 Fälle (davon 128 Personen genesen), aus Mönchweiler: 87 Fälle (davon 82 Personen genesen), aus Niedereschach 179 Fälle (davon 169 Personen genesen), aus St. Georgen 337 Fälle (davon 306 Personen genesen) aus Tuningen 69 Fälle (alle Personen sind genesen) und aus Unterkirnach 77 Fälle (davon sind 75 Personen genesen). Das zentrale Corona-Abstrichzentrum der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) am Standort Hallerhöhe in VS-Schwenningen, Brandenburger Ring 150, hat für symptomlose Personen jeweils montags und donnerstags von 13 bis 15 Uhr geöffnet. Symptomatische Personen können sich an den Hausarzt wenden. Die Hotline für Fragen zur Corona-Verordnung des Landratsamtes Schwarzwald-Baar-Kreis ist unter der Telefonnummer: 07721 913 7670 geschaltet. Fragen können zudem über die Mail: ordnungsamt@Lrasbk.de gestellt werden, heißt es abschließend.