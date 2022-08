Das Glasfaser-Netz in der Region wird beschleunigt. Das heißt konkret: Schwarzwald-Baar bekommt deutlich mehr Tempo im Internet. Die Firma Stiegeler, die das Netz für den Landkreis betreibt, will Kunden individuell informieren.

Wer sich zuhause schon ans Glasfaser-Netz anschließen konnte, der wird nun mit deutlich mehr Bandbreite ausgestattet. „Für Bestandskunden mit Standardvertrag wird das kostenlos sein“, bestätigt Marina Stiegeler Angaben des Breitband-Zweckverbandes Schwarzwald-Baar.

Felix und Marina Stiegeler (von links) bei einer Besprechung mit Landrat Sven Hinterseh. Das kommunale Breitband-Netz wurde vor über zehn Jahren angestoßen, weil Verhandlungen mit anderen Anbietern für zuviel Frust in den Rathäusern der Region gesorgt hatten. Hier ein Bild aus dem Juli 2019. | Bild: Trippl, Norbert

Was heißt das im Einzelfall konkret? Die Standardverträge versprechen bislang in der Region Schwarzwald-Baar im Download-Bereich ein Tempo von 100 Megabit je Sekunde (Mbit/s). Dieses Geschwindigkeitsversprechen werde nun schlicht verdoppelt.

Was müssen Kunden tun? „Wir schreiben jeden individuell an, was im Einzelfall zu tun ist“, so Stiegeler. Die Umstellung soll technisch einfach erfolgen, für viele Bestandskunden könne der Prozess „automatisch erfolgen“

Wann genau ist es nun soweit: Angekündigt war das schnellere Tempo für das dritte Quartal. Ganz zu halten ist dies aber nicht, Marina Stiegeler hat nun aber einen klaren Zeitraum definiert, wann alles über die Bühne gehen kann. „Das wird im November erfolgen.“

Das kommunale Glasfaser-Netz wird jetzt auch giga

Der Anbieter will die Umstellung lieber sicher und gut abwickeln können, als diese jetzt übers Knie zu brechen. Unter anderem sei die Firma derzeit noch mit einer größeren Aktion beschäftigt, lässt Stiegeler durchblicken. Auch der Zweckverband erklärt über Sprecherin Katrin Merklinger, dass die Vertragsumstellungen einen zeitlichen Aufschub erfordern würden.

Das Glasfasernetz des Landkreises, das einst aus Frust mit den großen Anbietern in der Region angeschoben wurde, wird jetzt auch noch weiter aufgeklappt. „Ja, wir werden auch neu einen Gigabit-Vertrag anbieten“, sagt Marina Stiegeler. Dieser werde durchaus öfters angefragt und längst nicht nur von Firmenkunden.

Marina Stiegeler ist in das Management der Firma führend mit eingebunden. Im August 2019 erklärt sie die Technik. | Bild: Christina Rademacher

Gigabit heißt: 1000 Mbit/s im Downloadbereich. „Wir wollen damit durchaus auch zeigen, wie extrem schnell unser Netz sein kann“, sagt Marina Stiegeler. Bislang sei diese Dimension nicht angeboten worden, weil angenommen worden sei, dass es für derartige Leistungsbereiche gar keine Nachfrage gebe. Mittlerweile sei aber, so Stiegeler weiter, klar, dass etliche Bürger „genau den Gigabit-Anschluss wollen“. Technisch ist das für uns kein Problem.