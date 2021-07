von der SK-Redaktion

Seit dem 22. Januar wird im Schwarzwald-Baar-Kreis gegen das Coronavirus im Kreisimpfzentrum in der Schwenninger Tennishalle geimpft. Anfang April kamen auch die niedergelassenen Hausärzte dazu. Schon vorher wurden Menschen in Seniorenheimen durch mobile Teams geimpft. Bis heute wurden so 189.712 Impfungen durchgeführt. Das teilt das Gesundheitsamt mit. Das seien 8913 Impfungen mehr als in der Vorwoche.

108.533 Menschen sind demnach erstmals, 81.179 zum zweiten Mal geimpft. Im Kreisimpfzentrum wurden in der Woche vom 12. bis 18. Juli 3261 Impfungen durchgeführt – 1254 mit der Biontech-Vakzine (241 Erst- und 1013 Zweitimpfungen), 820 mit Astrazeneca (eine Erst- und 819 Zweitimpfungen), 379 mit Johnson&Johnson (hier wird nur eine Impfung benötigt) sowie 808 Impfungen mit Moderna (drei Erst- und 805 Zweitimpfungen). Die Hausärzte im Schwarzwald-Baar-Kreis haben mit Stand zum 16. Juli 47.122 Menschen erst- und 37.401 zweitgeimpft. Es wurden also insgesamt 84.523 Impfungen gegen Corona verabreicht.

Zufrieden zeigt sich die Kreisverwaltung mit den Sonderimpfaktionstagen in Villingen und Donaueschingen am Wochenenden. Ohne Terminvereinbarung hatten sich Erstimpflinge mit Johnson&Johnson sowie mit Biontech impfen lassen können. Außerdem wurden diejenigen zum zweiten Mal mit Biontech geimpft, die ihre erste Vakzingabe am 19. und 20. Juni erhalten hatten. Das Gesundheitsamt schreibt von 900 Impfungen in diesem Rahmen.

Die exakte Zahl der im Schwarzwald-Baar-Kreis lebenden und geimpften Menschen, kennt das Gesundheitsamt aber nicht. Der Grund: Die Zahl derer, die sich außerhalb des Kreises, etwa in den Zentralen Impfzentren in Offenburg oder Freiburg haben impfen lassen, werde nicht auf Kreisebene erfasst. Auch die Zahl der bei den Betriebsärzten durchgeführten Impfungen erhält das Gesundheitsamt des Kreises nicht.