So läuft das Impfen beim Hausarzt Schritt für Schritt: Der SÜDKURIER war beim Auftakt in der St. Georgener Praxis Probst dabei

Seit dieser Woche impfen nun viele Hausärzte gegen das Coronavirus – auch in St. Georgen. In der Praxis von Johannes Probst, die er gemeinsam mit vier weiteren Ärzten betreibt, fiel der Startschuss am Donnerstag. Der SÜDKURIER war dabei. Eins ist klar: Die Terminvergabe läuft wesentlich unkomplizierter als für das Schwenninger Kreisimpfzentrum.