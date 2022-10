Furtwangen vor 1 Stunde

Jana Siedle will mit ihren Schindeln die beste Dachdeckerin Deutschlands werden

22-Jährige aus Furtwangen erzählt, was sie an der Arbeit auf dem Dach so fasziniert. Was der Beruf jungen Frauen für Zukunftsaussichten bietet und welchen Herausforderungen sie sich als nächstes stellt.