Schwarzwald-Baar vor 1 Stunde

Inzidenz im Sinkflug: Im Schwarzwald-Baar-Kreis gilt ab Freitag die Öffnungsstufe 3

48,0 am Samstag, 40,0 am Mittwochabend: Die Inzidenzwerte sinken, dritte Coronawelle im Landkreis scheint endgültig gebrochen. Am Freitag werden deshalb weitere Lockerungen möglich