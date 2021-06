VS-Villingen vor 23 Minuten

Pappbecher ade: Endlich klappert im Café Villa wieder Porzellan

Klaus Fehrenbach, Inhaber vom Café Villa in der Färberstraße, freut sich, seit Mittwoch wieder Kunden bedienen zu dürfen. Dem SÜDKURIER hat der Gastronom verraten, was ihm während der Schließzeit am meisten gefehlt hat.