Leicht gestiegen ist die Zahl der Corona-Infizierten im Schwarzwald-Baar-Kreis nach Mitteilung des Gesundheitsamtes vom Freitag, 10 Uhr. Die Zahl der aktuell an COVID-19 Infizierten liegt nach der amtlichen Mitteilung bei 261 Personen. Das sind im Saldo von Genesenen und neu Erkrankten zehn Fälle mehr als am Vortag.

Bei den Viren, die die Erkrankungen auslösten, handelt es sich überwiegend um Mutationen. Mit Stand zum Donnerstag, 27. Mai, wurden 2364 Mutationsnachweise durch die Labore gemeldet, teilt das Gesundheitsamt mit. „Von den aktuell 261 an COVID-19 Infizierten sind 160 Fälle mit einer Mutation nachgewiesen. Fast ausschließlich handelt es sich um die britische Variante B1.1.7.“, so das Gesundheitsamt.

In Villingen-Schwenningen, der größten Stadt, gibt es naturgemäß die meisten Infizierten im Landkreis, immerhin 194 Personen. Im Schwarzwald-Baar Klinikum befinden sich am Freitag, 28. Mai, immer noch 54 am Coronavirus erkrankte Personen. An der Zahl der 201 an Covid-19 verstorbenen Patienten hat sich nichts geändert.

Abstrich nur am Mittwoch

Das zentrale Corona-Abstrichzentrum der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) am Standort Hallerhöhe in VS-Schwenningen, Brandenburger Ring 150, für symptomlose Personen hat über die Pfingstferien nur mittwochs geöffnet, also wieder am 2. Juni. Ab Dienstag, 8. Juni ist das Abstrichzentrum wieder wie folgt geöffnet: dienstags und freitags von jeweils 13 bis 15 Uhr.

Weiterhin gilt, dass sich symptomatische Personen an ihren Hausarzt wenden müssen. Symptomatische Personen erhalten nur dort die Kontaktdaten und Öffnungszeiten der Corona-Schwerpunktpraxen. An den Wochenenden steht die Leitstelle zur Vermittlung des Ärztlichen Bereitschaftsdienstes unter Telefon: 116 117 bereit.

Die Hotline für Fragen zur Corona-Verordnung des Landratsamtes Schwarzwald-Baar-Kreis ist unter der Telefonnummer: 07721 913 7670 geschaltet. Fragen können zudem über die Mail: ordnungsamt@Lrasbk.de gestellt werden.

Auch weiterhin ist die Corona-Hotline des Gesundheitsamtes für gesundheitliche Fragen zum Coronavirus für Bürgerinnen und Bürger unter Telefon: 07721 913 7190 geschalten. Mail: gesundheitsamt@Lrasbk.de.

Die Hotlines sind wie folgt erreichbar: montags, dienstags und mittwochs von 8 bis 11.30 Uhr und von 14 bis 16 Uhr. Donnerstags von 8 bis 11.30 Uhr und von 14 bis 17.30 Uhr. Freitags von 8 bis 11.30 Uhr.

Termine für eine Corona-Schutzimpfung im Kreisimpfzentrum (KIZ) in VS-Schwenningen, Waldeckweg 25, 78056 Villingen-Schwenningen sind grundsätzlich nur per Voranmeldung möglich. Termine werden telefonisch unter: 116 117 oder online unter: www.impfterminservice.de vereinbart. Das Landratsamt selbst kann direkt keine Termine vergeben.

Weitere Infos unter: http://www.lrasbk.de/Kreisimpfzentrum/