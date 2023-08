Gütenbach vor 1 Stunde

Hat hier jemand Feuer gelegt? Rätsel um zwei Brände in der Schwarzwald-Idylle

An einem Bauernhof in einem kleinen Seitental bei Gütenbach brechen am späten Donnerstagabend gleich zwei Brände in direkter Nachbarschaft aus. 84 Feuerwehrleute sind im Einsatz. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.