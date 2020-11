Baden-Württemberg vor 49 Minuten

In den vergangenen vier Wochen konnten in Baden-Württemberg nur 16,1 Prozent der Corona-Fälle einem Ausbruch zugeordnet werden – und zwar an diesen Orten

Beim Einkauf, in der Schule oder doch zu Hause? Das Landesgesundheitsamt in Stuttgart führt Statistik darüber, an welchen Orten die meisten Corona-Infektionen nachgewiesen werden können. Klar ist aber: Die Gesundheitsämter wissen beim überwiegenden Teil nicht, wo das Coronavirus übertragen wurde.