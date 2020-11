Lydia Bürk und Gerhard Altmann, beide 89, leben im Pflegeheim St. Lioba in Villingen. Vor der SÜDKURIER-Kamera erzählen sie ganz offen, wie sie die Corona-Pandemie bislang erlebt haben. Sicher keine leichte Zeit, das wird deutlich, aber es gibt Menschen und Momente, die helfen, den Mut nicht zu verlieren. Schauen Sie sich hier das Videointerview in voller Länge an. Die Pflegeheimbewohner Lydia Bürk und Georg Altmann erzählen im St. Lioba, wie sie die Corona-Pandemie erleben.| Bild: Fröhlich, Jens

Die Corona-Lage in der Region spitzt sich zu. Immer mehr Menschen stecken sich an. Auch in Pflegeheimen der Doppelstadt wurden nun wieder erste Fälle bekannt, nachdem sich die Lage im Sommer ein wenig beruhigt hatte. Das Altenheim St. Lioba in