Er soll der schönste Tag des Lebens werden – der Hochzeitstag. Mit solch hoch gesteckten Erwartungen macht seine Planung für viele Brautpaare die Monate davor zu den mit Nervenaufreibendsten von selbigem.

Alles beginnt schon mit der Suche nach dem Traumort für die Trauung. Dieser muss nicht nur den eigenen Vorstellungen entsprechen, sondern auch finanzierbar und verfügbar sein. Folgend eine Auswahl an elf besonderen Orten im Schwarzwald, an denen Sie sich das Ja-Wort geben können.

Zahl der Eheschließungen steigt wieder Laut Statistischem Landesamt stieg die Zahl der Trauungen 2022 erstmals seit vier Jahren wieder an. Insgesamt wurden 52.375 neue Ehen eingegangen – etwa 3.500 mehr als im Vorjahr. Besonders beliebt waren die Monate zwischen Mai und September, in denen knapp 60 Prozent der Trauungen stattfanden. Außerhalb der Hauptsaison wurde sich im Dezember bevorzugt getraut.

Blaues Rathaus – Donaueschingen

Wer sich in Donaueschingen das Ja-Wort geben will, kann das nicht nur auf dem Standesamt tun. Im Sitzungssaal des blauen Rathauses können Trauungen laut Standesamt ohne zusätzliche Mietkosten mit bis zu 24 Gästen abgehalten werden. Ein schönes Fotomotiv bietet sich der Hochzeitsgesellschaft danach am Musikantenbrunnen vor dem historischen Gebäude.

Kapazität: Maximal 24 Gäste.

Maximal 24 Gäste. Kosten: Für die Trauung im Standesamt oder dem Blauen Rathaus fallen keine Mietkosten an. Liegt der Termin an einem Samstag oder außerhalb der üblichen Dienstzeiten, sind Extrakosten von 110 Euro fällig.

Für die Trauung im Standesamt oder dem Blauen Rathaus fallen keine Mietkosten an. Liegt der Termin an einem Samstag oder außerhalb der üblichen Dienstzeiten, sind Extrakosten von 110 Euro fällig. Verfügbarkeit: Geheiratet werden kann ganzjährig Montags bis Mittwochs und Freitag. Dazu sind Trausamstage ausgeschrieben. Die Trauung sollte rechtzeitig angemeldet werden, allerdings frühestens ein halbes Jahr vor dem Wunschtermin. Weitere Informationen finden Sie hier.

Der Rathausplatz mit dem Musikantenbrunnen bietet das perfekte Fotomotiv für das Brautpaar und die bis zu 24 Gäste nach der Trauung. | Bild: Daniel Vedder

Schützen Spiegelsaal – Donaueschingen

Der Schützen ist in der Nähe des Schlossparks direkt an der Brigach gelegen. Erst vor Kurzem wurde der Spiegelsaal mit Blick auf große Feiern wie Hochzeiten grundsaniert. Planung und Durchführung der Hochzeit sind enthalten. Wer ein begrenztes Budget hat, kann die Bewirtungspakete auch individuell gestalten lassen, sodass der Preis passt.

Kapazität: Maximal 100 Gäste.

Maximal 100 Gäste. Kosten: Einen Pauschalpreis zur Miete gibt es nicht. Brautpaare können entweder feste Bewirtungspakete zwischen 130 und 170 Euro pro Person buchen, oder nach eigenen Wünschen und Budget ein passendes Paket zusammenstellen lassen.

Einen Pauschalpreis zur Miete gibt es nicht. Brautpaare können entweder feste Bewirtungspakete zwischen 130 und 170 Euro pro Person buchen, oder nach eigenen Wünschen und Budget ein passendes Paket zusammenstellen lassen. Verfügbarkeit: Geheiratet werden kann ganzjährig. Um den Wunschtermin zu bekommen, sollte etwa ein halbes Jahr vorher angefragt werden. Gemietet wird der Spiegelsaal zwischen 15 und vier Uhr. Weitere Details finden Sie hier.

Bis zu 100 Hochzeitsgäste passen in den sanierten Spiegelsaal des Schützen in Donaueschingen. | Bild: Fröhlich, Jens

Museum Art Plus Spiegelsaal – Donaueschingen

Einen Katzensprung vom Schützen entfernt, kann in einem weiteren Spiegelsaal prunkvoll und umgeben von Kunst geheiratet werden. Im 165 Quadratmeter großen Spiegelsaal des Museum Art Plus in Donaueschingen können standesamtliche und freie Trauungen stattfinden. Für einen Sektempfang steht das Foyer des Museums zur Verfügung. Für Feiern nach der Trauung steht das Museum nicht zur Verfügung.

Kapazität: Bis zu 80 Personen.

Bis zu 80 Personen. Kosten: Pauschalangebote zur Miete gibt es nicht. Ein Preisangebot für Dekoration, Sektempfang sowie weitere Konditionen werden im Einzelfall auf Anfrage erstellt.

Pauschalangebote zur Miete gibt es nicht. Ein Preisangebot für Dekoration, Sektempfang sowie weitere Konditionen werden im Einzelfall auf Anfrage erstellt. Verfügbarkeit: Wenn das Museum nicht gerade durch Kulturveranstaltungen belegt ist, kann ganzjährig geheiratet werden. Die begehrten Trautermine zwischen Mai und August sollten laut Tomislav Pavrlisak aus dem Management des Museums circa ein Jahr vorher angefragt werden. Außerhalb der Hochzeits-Saison sind auch kurzfristig Termine zu haben. Weitere Informationen gibt es hier.

Bis zu 80 Personen passen in den prunkvoll entworfenen Spiegelsaal des Museum Art Plus in Donaueschingen. Dazu kommt die Kunst, die zur jeweiligen Zeit ausgestellt ist. | Bild: Marko Bogdanovic/Museum Art.Plus

Kleinstes Standesamt Deutschlands – Triberg

Wer es ganz intim halten möchte, kann auch im kleinsten Standesamts der Republik getraut werden. Nicht einmal zwei Quadratmeter groß ist der Trauraum im Prismahotel Wehrle in Triberg. Das reicht gerade für Brautpaar und Standesbeamten.

Ganz alleine müssen Braut und Bräutigam allerdings nicht bleiben. Rund um das Mini-Standesamt kann laut Rezeptionsleiterin Kerstin Krebs im kleinen Rahmen eine Hochzeitsgesellschaft organisiert werden. Für die anschließenden Feierlichkeiten bietet das Hotel dann einen größeren Rahmen.

Kapazität: Für die Trauung können rund um das Trauzimmer bis zu zehn Plätze eingerichtet werden. Bei einer Feier danach haben bis zu 100 Gäste Platz.

Für die Trauung können rund um das Trauzimmer bis zu zehn Plätze eingerichtet werden. Bei einer Feier danach haben bis zu 100 Gäste Platz. Kosten: Neben der Traugebühr der Stadt Triberg fällt keine Miete an. Bedingung ist allerdings, dass entweder Übernachtungen oder Essen und Festlichkeiten dazu gebucht werden. Die Kosten werden individuell erstellt.

Neben der Traugebühr der Stadt Triberg fällt keine Miete an. Bedingung ist allerdings, dass entweder Übernachtungen oder Essen und Festlichkeiten dazu gebucht werden. Die Kosten werden individuell erstellt. Verfügbarkeit: Fünf Trauungen pro Jahr sind mit der Stadt Triberg vereinbart. Etwa drei Monate im Voraus sollte man anfragen, damit es mit dem Wunschtermin funktioniert.

Das kleinste Standesamt Deutschlands steht im Prismahotel Wehrle in Triberg und ist nicht einmal zwei Quadratmeter groß. | Bild: Kerstin Krebs/Prismahotel-Wehrle

Sauschwänzlebahn – Blumberg

Zugliebhaber können in Blumberg mit Volldampf in die Ehe starten. Von April bis Oktober kann über dem Bahnhof, im alten Reiterstellwerk der historischen Dampflok „Sauschwänzlebahn“, standesamtlich geheiratet werden. Und nach der Trauung besteht die Möglichkeit, mit den Gästen auf der Fahrt mit der Eisenbahn einen Wagen für die Feier anzumieten.

Kapazität: Bis zu 28 Sitz- und zehn Stehplätze.

Bis zu 28 Sitz- und zehn Stehplätze. Kosten: Die Mietkosten für das Reiterstellwerk betragen 450 Euro. Darüber hinaus gibt es verschiedene zusätzliche Angebote – wie die Fahrt mit der Dampflok und die entsprechende Bewirtung – die individuell ausgemacht werden.

Die Mietkosten für das Reiterstellwerk betragen 450 Euro. Darüber hinaus gibt es verschiedene zusätzliche Angebote – wie die Fahrt mit der Dampflok und die entsprechende Bewirtung – die individuell ausgemacht werden. Verfügbarkeit: Von April bis Oktober ist es möglich, sich im Reiterstellwerk der Dampflok das Ja-Wort zu geben. Etwa sechs Monate vorab soll man anfragen, um sich den Wunschtermin sichern zu können. Informationen gibt es hier.

Für 450 Euro kann das Reiterstellwerk der Sauschwänzlebahn in Blumberg für Hochzeiten gemietet werden. Bis zu 38 Gäste haben darin Platz. Danach kann die Hochzeitsgesellschaft in der Dampflok feiern. | Bild: Daniel Vedder

Kulturzentrum Franziskaner – Villingen

Im Zentrum der Villinger Innenstadt gelegen, kann im Kulturzentrum Franziskaner in verschiedenen Rahmen und Stilen standesamtlich geheiratet werden. In der kleinen Sakristei, im Innenhof unter freiem Himmel, oder mit größeren Gesellschaften im Chorraum. Ein Sektempfang kann im Café des Kulturzentrums oder auf dem Osianderplatz dazu gebucht werden.

Kapazität: In der Sakristei haben bis zu 20 Gäste Platz. Im Innenhof können 50 Personen dabei sein und im großen Chorraum bis zu 99.

In der Sakristei haben bis zu 20 Gäste Platz. Im Innenhof können 50 Personen dabei sein und im großen Chorraum bis zu 99. Kosten: Für den Chorraum fallen 328 Euro Miete an. Im Innenhof kann für 228 Euro, in der Sakristei für 178 Euro geheiratet werden. Die Räume werden jeweils für eine Stunde angemietet.

Für den Chorraum fallen 328 Euro Miete an. Im Innenhof kann für 228 Euro, in der Sakristei für 178 Euro geheiratet werden. Die Räume werden jeweils für eine Stunde angemietet. Verfügbarkeit: Standesamtlich wird jeweils Donnerstags und Freitags getraut. Samstagstrauungen finden je am zweiten und dritten Samstag des Monats statt. Der Innenhof steht nur zwischen Mai und September zur Verfügung. Angefragt werden kann laut Standesbeamtin Michelle Mattes frühestens ein Jahr vor dem Wunschtermin. Zusätzliche Informationen zum Heiraten in Villingen-Schwenningen gibt es hier.

Zwischen 20 und 99 Gäste kommen in den drei unterschiedlichen Räumen bei Trauungen im Kulturzentrum Franziskaner in Villingen unter. | Bild: Daniel Vedder

Hotel Diegner – Villingen

Inmitten Deutschlands höchstgelegenem Rosengarten heiraten: auch das geht in Villingen. Im Hotel Diegner können bis zu 80 Gäste mit Blick über die Altstadt feiern. Für freie Trauung und Feier danach steht das ganze Haus für 120 Euro pro Person zur Verfügung und kann je nach individuellen Wünschen genutzt werden. Die Location setzt sich aus Zeltterrasse, großem Wintergarten, vorderem und hinterem Restaurant zusammen. Gemietet wird immer von 16 bis zwei Uhr.

Kapazität: Bei Hochzeitsgesellschaften haben bis zu 80 Gäste Platz.

Bei Hochzeitsgesellschaften haben bis zu 80 Gäste Platz. Kosten: Es fällt keine pauschale Raummiete an. Es wird jedoch ein All-Inclusive-Paket mit Fixkosten von 120 Euro pro Erwachsenem für die Feierlichkeiten gebucht.

Es fällt keine pauschale Raummiete an. Es wird jedoch ein All-Inclusive-Paket mit Fixkosten von 120 Euro pro Erwachsenem für die Feierlichkeiten gebucht. Verfügbarkeit: Heiraten kann man hier ganzjährig. Termine sind vor allem in den kühleren Monaten auch kurzfristig zu bekommen. Für den Wunschtermin, vor allem in den Sommermonaten, sollte etwa sechs Monate im Voraus angefragt werden. Weitere Informationen gibt es hier.

Das Hotel Diegner in Villingen liegt über der Villinger Altstadt in Deutschlands höchstgelegenem Rosengarten. | Bild: Jochen Demmel/Eventlocation Diegner

Die Säge – Niedereschach

Der Veranstaltungs- und Tagungsort Die Säge liegt direkt an der Eschach bietet Platz für mittlere und größere Gesellschaften. In drei Räumen in verschiedenen Größen können sich Heiratswillige das Ja-Wort geben und anschließend feiern. Darunter der große Löwensaal oder der Energieplatz im Freien. Mindestens für 50 Gäste muss laut Geschäftsführerin Tajana Werner mit einer Pro-Kopf-Pauschale gebucht werden. Wer möchte, bekommt die Hochzeitsplanung von Dekoration über Band, bis hin zur Organisation technischer Ausrüstung inklusive.

Kapazität: Trauungen können in drei Räumen in unterschiedlichen Rahmen stattfinden. Die Mindestbelegung sind 50 Gäste, maximal ist Platz für 140 Personen.

Trauungen können in drei Räumen in unterschiedlichen Rahmen stattfinden. Die Mindestbelegung sind 50 Gäste, maximal ist Platz für 140 Personen. Kosten: Die Kosten kombinieren sich aus einer Raum- und einer Pro-Kopf-Pauschale. Diese müssen individuell angefragt werden und befinden sich laut der Geschäftsführerin im mittleren Preissegment.

Die Kosten kombinieren sich aus einer Raum- und einer Pro-Kopf-Pauschale. Diese müssen individuell angefragt werden und befinden sich laut der Geschäftsführerin im mittleren Preissegment. Verfügbarkeit: Die Säge ist ganzjährig für Hochzeiten verfügbar. Speziell zwischen Mai und Oktober sollten Wunschtermine etwa ein Jahr im Voraus angefragt werden. Wer flexibel ist, kann jedoch auch kurzfristiger einen Termin bekommen. Weitere Informationen gibt es hier.

Der Löwensaal in der Säge in Niedereschach ist einer von drei Hochzeitslokalitäten im Veranstaltungs- und Tagungsort. Für die besonders beliebten Termine zwischen Mai und Oktober soll schon etwa ein Jahr im Voraus angefragt werden. | Bild: BURKart Fotografie/die Säge

Gasthaus zum Engel – Königsfeld

Das Gasthaus zum Engel in Königsfeld-Neuhausen ist auf Veranstaltungen spezialisiert. Im Eventlokal können Räume für Hochzeiten entweder gemietet und mit externer Bewirtung betrieben, oder direkt vom Engel bewirtet werden.

Je nach Größe der Hochzeitsgesellschaft stehen Räume für zwischen 40 und 200 Gäste zur Verfügung. Dabei können freie Trauungen im Inneren sowie auch auf der großen Terrasse im Außenbereich durchgeführt werden.

Kapazität: Zwischen 40 und maximal 200 Gästen.

Zwischen 40 und maximal 200 Gästen. Kosten: Auf Anfrage werden individuelle Angebote für Miete und Zusatzpakete, die beispielsweise Getränke und Licht- und Soundanlage enthalten, zusammengestellt.

Auf Anfrage werden individuelle Angebote für Miete und Zusatzpakete, die beispielsweise Getränke und Licht- und Soundanlage enthalten, zusammengestellt. Verfügbarkeit: Das Gasthaus ist grundsätzlich ganzjährig für Hochzeiten offen. Für Wunschtermine in den besonders begehrten Monaten empfiehlt Besitzer Philipp Hummel, sich bereits ein Jahr vorher zu melden. Wer flexibel ist, hat auch kurzfristig gute Chancen.

Der große Dorfsaal verfügt über einen abtrennbaren Anbau, der sich für einen Sektempfang oder das Buffet eignet. | Bild: Gasthaus zum Engel Königsfeld-Neuhausen

Kraftwerk – Rottweil

Das alte Kesselhaus eines ehemaligen Kohlekraftwerks steht wohl bei den Wenigsten auf der Liste traumhafter Hochzeitsorte. Doch die 980 Quadratmeter große Halle im Kraftwerk in Rottweil wurde extra für Großveranstaltungen und Hochzeiten hergerichtet.

Freie und standesamtliche Trauungen, sowie die Feiern danach, können aber nicht nur im „Kolossaal“ stattfinden. Daneben finden im Gartenbereich, Turbinensaal und Loft Hochzeitsgesellschaften zwischen 50 und 450 Gästen Platz.

Kapazität: Je nach Raum zwischen 50 und 450 Personen.

Je nach Raum zwischen 50 und 450 Personen. Kosten: Es gibt keine pauschalen Mieten. Der Preis für jede Hochzeit wird laut Eventmanager Max Wingerath von Trend Factory individuell je nach Ausstattung und Wünschen des Brautpaares erstellt.

Es gibt keine pauschalen Mieten. Der Preis für jede Hochzeit wird laut Eventmanager Max Wingerath von Trend Factory individuell je nach Ausstattung und Wünschen des Brautpaares erstellt. Verfügbarkeit: Grundsätzlich kann ganzjährig im Kraftwerk geheiratet werden. Um den Wunschtermin zu bekommen, sollte man sich etwa sechs Monate im Vorfeld melden. Weitere Informationen finden Sie hier.

Einst wurde hier mit Steinkohle Energie für die Pulverfabrik hergestellt. Nun werden im Kolossaal im Inneren des alten Kraftwerks Hochzeiten gefeiert. | Bild: trend factory

Dieser Artikel erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Er soll lediglich eine Auswahl an verschiedenen Hochzeitsorten darstellen.