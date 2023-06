Auf der B27 werden in diesem Jahr die Fahrbahndecken zwischen der Landesgrenze zur Schweiz am Grenzübergang Bargen und der Einmündung B 314 in Richtung Kommingen erneuert. Ursprünglich waren die Bauarbeiten im April und Mai geplant.

Wie das Regierungspräsidium (RP) mitteilte, werde sich der Baubeginn voraussichtlich bis Herbst verzögern.

Grund dafür sei, dass es sich hier um ein Pilotprojekt für das sogenannte Building Information Modeling (BIM) handelt – die Planung erfolgt also digital und in 3D.

Deshalb kommt es zur Verzögerung

Das sei im Straßenbau in Baden-Württemberg noch relativ neu, so dass es nur wenige Ingenieurbüros gebe, die diese Methode beherrschen. Das RP habe bereits ein Büro mit der Planung beauftragt, aufgrund begrenzter personeller Ressourcen sei es dort aber zu Verzögerungen gekommen.