Endlich geschafft: Lange hinkte der Schwarzwald-Baar-Kreis dem bundesweiten Trend bei sinkenden Coronazahlen hinterher, aber jetzt hat das Landratsam festgestellt, dass am Sonntag die 7-Tage-Inzidenz an fünf Tagen unter 35 gelegen ist. Damit gelten ab Montag, 21. Juni, weitere Lockerungen, teilt das Landratsamt am Sonntag in einer Presseerklärung mit. Ganz wichtig bei diesem Wetter: Für einen Freibad-Besuch ist dann kein Schnelltest mehr nötig.

Das Robert Koch-Institut (RKI) veröffentlichte folgende Werte unter 35 (16. Juni: 32,0, 17. Juni: 27,8, 18. Juni: 26,8, 19. Juni: 19,3, 20. Juni: 18,8).

Ab Montag entfällt für alle Einrichtungen und Aktivitäten der Öffnungsstufen 1 bis 3 die Testpflicht bzw. die Pflicht zur Vorlage eines Impf- oder Genesenennachweises, sofern diese ausschließlich im Freien stattfinden bzw. betrieben werden. Das betrifft die Außengastronomie, Freibäder, Open-Air-Kulturveranstaltungen und Sporttraining und –wettkämpfe im Freien.

Zudem können im Gastgewerbe bis zu 50 Personen im Innen- und im Außenbereich nach der Vorlage eines Test-, Impf- oder Genesenennachweises (3 G-Regelung) gemeinsam feiern. Davon ausgenommen sind Tanzveranstaltungen. Messen, Ausstellungen und Kongresse sind wieder mit einer Person pro sieben Quadratmetern möglich. Veranstaltungen, wie nicht notwendige Gremiensitzungen oder Betriebsversammlungen in Vereinen, Betrieben oder Ähnlichem sind mit bis zu 750 Personen im Außenbereich möglich.

Kulturveranstaltungen in Theatern, Kulturhäusern, Kinos oder ähnlichem können im Freien mit bis zu 750 Personen stattfinden. Vortrags- und Informationsveranstaltungen sind im Freien mit bis zu 750 Personen möglich. An den Schulen entfällt ab Montag bei einer 7-Tage-Inzidenz von unter 35 und zwei Wochen ohne Infektionsfall an der Schule die Maskenpflicht auch im Unterricht. Außerhalb der Unterrichtsräume bleibt die Maskenpflicht im Schulgebäude aber bestehen. Testpflicht, Hygienemaßnahmen und Vorgaben zum Lüften bleiben ebenfalls bestehen. Aufgrund einer aktuellen Änderung der Corona-Verordnung zum 21. Juni ist zudem auch der Betrieb von Prostitutionsstätten, Bordellen und ähnlichen Einrichtungen wieder gestattet.

Weitere Infos gibt es auf der Homepage unter: www.lrasbk.de/coronavirus.

Auch im Kreis Rottweil liegt die Inzidenzzahl seit fünf Tagen unter 35, so gelten auch hier ab Montag die Lockerungen.

Im Schwarzwald-Baar-Kreis gibt es laut Gesundheitsamt aktuell 81 mit Covid-19 infizierte Personen. Davon sind 74 Fälle mit einer Mutation nachgewiesen. Am Sonntag, 20. Juni wurden 9681 Fälle gemeldet, die bereits wieder gesund sind (plus 5 Fälle zum Vortag). Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle liegt aktuell bei 9968 (plus 2 Fälle zum Vortag), die genesenen Fälle sowie 206 Todesfälle (keine Änderung zum Vortag) sind hierin enthalten.

Von den bisher bestätigten Fällen wurden folgende Zahlen in den Städten und Gemeinden des Landkreises gemeldet: