Schwarzwald-Baar-Kreis vor 2 Stunden

Endlich: Die Inzidenz sinkt weiter und ist aktuell bei 40

Gute Nachrichten und weitreichende Lockerungen in Sicht: Wenn das Robert-Koch-Institut am Donnerstag die Inzidenzzahl von 40, die das Landesgesundheitsamt am Mittwoch um 17.30 Uhr für den Schwarzwald-Baar-Kreis meldet, bestätigt, gelten ab Freitag viele Lockerungen