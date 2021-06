Die Corona-Lage im Kreis entspannt sich immer mehr: Das Gesundheitsamt meldet am Freitag, 11. Juni, 9562 Fälle, die bereits wieder gesund sind, das ist eine Zunahme von 35 Fällen zum Vortag. Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle liegt aktuell bei 9907 (plus 12 Fälle zum Vortag), die genesenen Fälle sowie 204 Todesfälle (keine Änderung zum Vortag) sind hierin enthalten.

Villingen-Schwenningen Testpflicht für die Gäste frustriert die Gastwirte Das könnte Sie auch interessieren

Somit liegt die Zahl der aktuell an Covid-19 Infizierten bei 141 Personen, das sind 23 Fälle weniger als noch am Vortag. Die Inzidenz lag laut Landesgesundheitsamt am Donnerstag um 16 Uhr bei 38,1 und damit noch knapp über der 35-er Marke, ab der weitere Lockerungen in Kraft treten.

Mit Stand zum Donnerstag, 10. Juni wurden 2564 Mutationsnachweise durch die Labore gemeldet. Von den aktuell 141 an Covid-19 Infizierten sind 122 Fälle mit einer Mutation nachgewiesen. Im Schwarzwald-Baar Klinikum befinden sich am Freitag, 11. Juni 33 am Coronavirus erkrankte Personen.

Von den bisher bestätigten Fällen wurden folgende Zahlen in den Städten und Gemeinden des Landkreises gemeldet: