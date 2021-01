Am Schwarzwald-Baar Klinikum erblickt am Neujahrsmorgen um 9.46 Uhr Luise Sibold das Licht der Welt. Die neue Erdenbürgerin ist nach Angaben des Klinikums 2752 Gramm schwer und 52 Zentimeter groß. Die frischgebackenen Eltern Christiane und Dominik Sibold aus Leipferdingen sind froh, dass alles geklappt hat und alle wohlauf sind. Mama und Kind durften bereits am Samstag nach Hause. Das Schwarzwald-Baar Klinikum blickt auf ein geburtenreiches Jahr 2020 zurück.

Im vergangenen Jahr kamen insgesamt 2528 Babys zur Welt, es waren 2456 Geburten. Darunter 70 Zwillingsgeburten und eine Drillingsgeburt. Das Durchschnittsalter der werdenden Mütter lag bei etwa 31 Jahren. Das Schwarzwald-Baar Klinikum gehört zu den knapp zehn Krankenhäusern in Baden-Württemberg, die mehr als 2000 geborene Kinder jährlich verzeichnen. Als ausgewiesenes Perinatalzentrum der höchsten Versorgungsstufe erfülle die Neu- und Frühgeborenen-Kinderintensivstation am Schwarzwald-Baar Klinikum sehr hohe Qualitätskriterien. Im Klinikum können alle schwerkranken Früh- und Neugeborenen mit einem Ge-burtsgewicht unter 1250 Gramm versorgt werden.