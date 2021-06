Was passiert mit den Coronazahlen und vor allem der alles entscheidenden 7-Tage-Inzidenz pro 100 000 Einwohner? Diese entwickelt sich im Schwarzwald-Baar-Kreis nach einem steilen Sinkflug wieder leicht nach oben. Lag der Wert am Donnerstag bei 36, waren es am Freitag 43, am Samstag ging es wieder zurück auf 42 und am Sonntagabend hat das Landesgesundheitsamt einen Wert von 46 gemeldet. Das Gesundheitsamt registriert im Kreis aber sinkende Zahlen bei den Infizierten. Aktuell sind es 124 Personen und damit drei weniger als am Vortag. Am Montag, 14. Juni, wurden 9609 Fälle gemeldet, die bereits wieder gesund sind (plus 11 Fälle zum Vortag). Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle liegt aktuell bei 9937 (plus acht Fälle zum Vortag), die genesenen Fälle sowie 204 Todesfälle (keine Änderung zum Vortag) sind hierin enthalten.

Mit Stand zum Sonntag, 13. Juni, wurden 2584 Mutationsnachweise durch die Labore gemeldet. Von den aktuell 124 an COVID-19 Infizierten sind 112 Fälle mit einer Mutation nachgewiesen.

Im Schwarzwald-Baar Klinikum befinden sich am Montag, 14. Juni 28 am Coronavirus erkrankte Personen.

Von den bisher bestätigten Fällen wurden folgende Zahlen in den Städten und Gemeinden des Landkreises gemeldet: