von sk

Im Schwarzwald-Baar-Kreis sind zwei weitere Menschen an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben. Damit erhöht sich die Zahl der Todesopfer auf 201.

Wie das Gesundheitsamt mitteilt, wurden am Freitag 8904 Fälle gemeldet, die bereits wieder gesund sind, 46 mehr als am Vortag. Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle liegt aktuell bei 9540, das sind 35 neue Fälle im Vergleich zu Donnerstag. Die genesenen Fälle sowie die 201 Todesfälle sind hierin enthalten. Somit liegt die Zahl der aktuell Infizierten bei 435 Personen, 13 Fälle weniger als am Vortag.

295 Mutationsfälle

Mit Stand zum Donnerstag, 20. Mai wurden 2.268 Mutationsnachweise durch die Labore gemeldet. Von den aktuell 435 Infizierten sind 295 Fälle mit einer Mutation nachgewiesen. Fast ausschließlich handelt es sich um die britische Variante B1.1.7. Im Schwarzwald-Baar Klinikum befinden sich am Freitag, 21. Mai, 43 am Coronavirus erkrankte Personen.

Das zentrale Corona-Abstrichzentrum der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg am Standort Hallerhöhe in Schwenningen, Brandenburger Ring 150, für symptomlose Personen hat über die Pfingstferien nur mittwochs geöffnet, also am 26. Mai und 2. Juni. Ab Dienstag, 8. Juni ist das Abstrichzentrum wieder wie folgt geöffnet: dienstags und freitags von jeweils 13 bis 15 Uhr. Weiterhin gilt, dass sich symptomatische Personen an ihren Hausarzt wenden müssen. Symptomatische Personen erhalten nur dort die Kontaktdaten und Öffnungszeiten der Corona-Schwerpunktpraxen. An den Wochenenden steht die Leitstelle zur Vermittlung des Ärztlichen Bereitschaftsdienstes unter Telefon: 116 117 bereit.